Марина, 40 лет, почти замужем. Влад Кадони показал свою будущую жену
Ведущий и маг сделал свой выбор в пользу обычной среднестатистической женщины без уколов красоты и 5-го размера груди.
Бывший участник скандального телепроекта «Дом-2», а также шоу «Битва экстрасенсов», а ныне ведущий «Дома-2» Влад Кадони показал свою будущую жену. Фотографии со свадьбы его мамы, известной сибирской ведьмы Елены Голуновой стали предметом обсуждения в сети. На этот раз не платье и не муж ведьмы – были на пике обсуждаемости. Ее зовут Марина, на вид ей около 40 лет и она почти замужем.
Совсем недавно, телеведущий признался, что встретил ту самую и готов женится. Но фанатки красавца никак не могли ожидать такого подвоха судьбы. Они всегда представляли его с эффектной, высокой, стройной блондинкой от 25 лет, с пышным бюстом и мелкими чертами лица. Но по внешнему виду Марина оказалась старше своего мужчины лет на 10, совершенно натуральная, без филлеров, ботокса и силиконовых имплантов. Каждая пара имеет право на свое счастье, надеемся, что у Влада в семейной жизни все сложится так же, как и в карьере.