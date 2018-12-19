Марина, 40 лет, почти замужем. Влад Кадони показал свою будущую жену

Ведущий и маг сделал свой выбор в пользу обычной среднестатистической женщины без уколов красоты и 5-го размера груди.

Бывший участник скандального телепроекта «Дом-2», а также шоу «Битва экстрасенсов», а ныне ведущий «Дома-2» Влад Кадони показал свою будущую жену. Фотографии со свадьбы его мамы, известной сибирской ведьмы Елены Голуновой стали предметом обсуждения в сети. На этот раз не платье и не муж ведьмы – были на пике обсуждаемости. Ее зовут Марина, на вид ей около 40 лет и она почти замужем.

«Любовь, счастье и семья! Девиз сегодняшнего дня! Вокруг друзья! В сердцах счастье! Вокруг любимые! Не знаю, что сказать! Мам люблю тебя! Олег уважаю! Сегодня новая жизнь начинается не только у моей мамы! Марина! (сердце)(кто не понял, мама вышла замуж сегодня)», - написал Влад Кадони.

Бывшая возлюбленная и участница телепроекта «Дом-2» Инна Воловичева не смогла сдержать эмоций и тоже поздравила и Влада, и маму: «Маму поздравляю обязательно! О! Как я рада, что ты с Мариной! Ей привет! Какие хорошие новости! Вот Марина – она точно та самая! Точно! Я прям уверена!».

«Спасибо (поцелуй), привет передал!», - ответил ей Кадони.

Совсем недавно, телеведущий признался, что встретил ту самую и готов женится. Но фанатки красавца никак не могли ожидать такого подвоха судьбы. Они всегда представляли его с эффектной, высокой, стройной блондинкой от 25 лет, с пышным бюстом и мелкими чертами лица. Но по внешнему виду Марина оказалась старше своего мужчины лет на 10, совершенно натуральная, без филлеров, ботокса и силиконовых имплантов. Каждая пара имеет право на свое счастье, надеемся, что у Влада в семейной жизни все сложится так же, как и в карьере.