Бои за наследство Игоря Малашенко. Что именно не поделила Божена Рынска с родственниками журналиста?

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Кража ковра за 500 тысяч рублей, незаконное завладение жилплощадью и пропажа компромата Игоря – вот последние новости после смерти легендарного основателя канала «НТВ».

Недавний уход из жизни тележурналиста, политического деятеля и основателя канала «НТВ» Игоря Малашенко стал ударом для многих поклонников.

«В Подмосковье развернулись бои за наследство создателя НТВ Игоря Малашенко. Бывшая супруга Игоря Евгеньевича обвинила его вдову Божену Рынску в краже ковра. Ковёр не простой – Елена Малашенко оценила его в 500 тысяч рублей. Рынска пошла в контрнаступление – и обвинила дочь Елены Малашенко, что её не пускают в дом в посёлке Чигасово. Кроме этого, из коттеджа, по словам Божены, пропали важные документы и ноутбук», - сообщает телеграм-канал База.

Как сообщалось ранее, Игорь пребывал в тяжелой неврологической депрессии около года. Смерть наступила не естественным путем в своем загородном доме, в Италии. Среди звезд российского шоу-бизнеса и коллег бытует мнение, что Божена Рынска и сейчас после его ухода пытается «отвоевать» у бывшей жены миллионы. Как сообщила, сама Божена, по завещанию – он не оставил ей ничего. Светской львице до глубины души обидно, поскольку она терпела его капризы, начиная с 2011 года. Судебный процесс по разделу имущества Игоря и первой супруги Елены продолжается до сих пор.

Дети Малашенко не желают видеть в наследниках Божену и уже приложили много усилий, чтобы его дискредитировать, путем уголовного преследования за якобы воровство уникального ковра. В свою очередь, сама Божена говорит о незаконном завладении загородным домом дочерью первой супруги и обвиняет в смерти первую супругу и ее семью. Возможно, что бои за наследство Игоря Малашенко не прекратятся никогда. А многочисленные романы Рынски с мужчинами, приписанные ей во время брака с Игорем – так и не увенчались большим денежным успехом.

Так что же именно не поделила Божена Рынска с родственниками журналиста? Ответ очевиден, если первая супруга отсудит все наследство у Рынски, а доля там львиная (трое детей) – светская львица останется «с голой попой». Но это не главное. Как сообщалось ранее, у Малашенко остались какие-то компрометирующие записи на бумаге и в ноутбуке о влиятельных людях страны. Об этих компроматах не должен знать никто, они стоят баснословных денег и на «черном зарубежном рынке» продадутся, как «горячие пирожки».

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в...

«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

 Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

«Ангел» во плоти. Безруков ребёнком из детдома может «прикрыть» тайные грешки

 Излишне «идеальный» образ жизни актёра и внезапная идея усыновления спровоцировала...

Уже не Пуговка. Самая молодая из «Папиных дочек» поразила «взрослой» красотой

 Вслед за Мельниковой и Арзамасовой подросла и Старшова.

Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

 Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали...

Наташа Королёва флиртовала с Николаевым на глазах у Тарзана

 В свой 46-летний день рождения певица позволила себе много лишнего.

Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой...

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Королёва будет в шоке - Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком

Игривое общение Сергея и Алексея, похоже, вызвало недоумение у других участников шоу.

Панин поразил интернет возможностями тела. Одна нога здесь — другая там

Женские ножки — очередное увлечение актёра, которое он показал в «новой серии» своих...

Начинают делить наследство? Адвокат раскрыл детали завещания Бари Алибасова

 Нотариально заверенный документ был составлен ещё семь лет назад.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ