Бои за наследство Игоря Малашенко. Что именно не поделила Божена Рынска с родственниками журналиста?

Кража ковра за 500 тысяч рублей, незаконное завладение жилплощадью и пропажа компромата Игоря – вот последние новости после смерти легендарного основателя канала «НТВ».

Недавний уход из жизни тележурналиста, политического деятеля и основателя канала «НТВ» Игоря Малашенко стал ударом для многих поклонников.

«В Подмосковье развернулись бои за наследство создателя НТВ Игоря Малашенко. Бывшая супруга Игоря Евгеньевича обвинила его вдову Божену Рынску в краже ковра. Ковёр не простой – Елена Малашенко оценила его в 500 тысяч рублей. Рынска пошла в контрнаступление – и обвинила дочь Елены Малашенко, что её не пускают в дом в посёлке Чигасово. Кроме этого, из коттеджа, по словам Божены, пропали важные документы и ноутбук», - сообщает телеграм-канал База.

Как сообщалось ранее, Игорь пребывал в тяжелой неврологической депрессии около года. Смерть наступила не естественным путем в своем загородном доме, в Италии. Среди звезд российского шоу-бизнеса и коллег бытует мнение, что Божена Рынска и сейчас после его ухода пытается «отвоевать» у бывшей жены миллионы. Как сообщила, сама Божена, по завещанию – он не оставил ей ничего. Светской львице до глубины души обидно, поскольку она терпела его капризы, начиная с 2011 года. Судебный процесс по разделу имущества Игоря и первой супруги Елены продолжается до сих пор.

Дети Малашенко не желают видеть в наследниках Божену и уже приложили много усилий, чтобы его дискредитировать, путем уголовного преследования за якобы воровство уникального ковра. В свою очередь, сама Божена говорит о незаконном завладении загородным домом дочерью первой супруги и обвиняет в смерти первую супругу и ее семью. Возможно, что бои за наследство Игоря Малашенко не прекратятся никогда. А многочисленные романы Рынски с мужчинами, приписанные ей во время брака с Игорем – так и не увенчались большим денежным успехом.

Так что же именно не поделила Божена Рынска с родственниками журналиста? Ответ очевиден, если первая супруга отсудит все наследство у Рынски, а доля там львиная (трое детей) – светская львица останется «с голой попой». Но это не главное. Как сообщалось ранее, у Малашенко остались какие-то компрометирующие записи на бумаге и в ноутбуке о влиятельных людях страны. Об этих компроматах не должен знать никто, они стоят баснословных денег и на «черном зарубежном рынке» продадутся, как «горячие пирожки».