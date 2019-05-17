Что скрывает натянутая улыбка Королевы? Певицу смущает темное прошлое мужа

Сегодня, 11:10 \\ Шоу-бизнес

Тарзан часто ведет себя неоднозначно, и, не только с женским полом. Также известно, что у Сергея был опыт, связанный с оказанием интимных услуг за деньги.

Недавно, Наташа Королева выложила на свою страницу в социальной сети фотографию с мужем. На ней звездная пара изображает счастье, хотя невооруженным глазом можно заметить, что улыбка у супругов натянутая и выглядит фальшиво.

Пользователи предположили, что такой эффект создают белые зубы артистов. В одном из комментариев фанатка поинтересовалась, почему белоснежная улыбка кажется неестественной.

Вероятно, дело совсем не в белизне зубов и Наташа пытается скрыть проблемы в браке за маской. Певица всегда утверждала, что профессия мужа ее не смущает и она привыкла к роду его деятельности, а о темных пятнах в профессии танцора стриптиза и вовсе не хочет говорить. Но в последнее время, танцор стриптиза стал вести себя слишком фривольно. Он без доли стеснения готов эмитировать половой акт с незнакомой женщиной и заигрывать с друзьями из прошлого.

Не так давно Сергея Глушко подозревали в интрижке с актрисой Марией Горбань. Не успела Королева оправиться от появления в жизни мужа-стриптизёра «молодого и стройного увлечения», как Тарзан принялся публично флиртовать со StandUp-комиком в шоу «Что было дальше?». Не исключено, что именно ветреное поведение мужа влияет на состояние Королевой.

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Автор - Василиса Федорова
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