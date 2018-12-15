«Почему же я тогда не отсосал?»: Алексей Панин опубликовал вопрос к фотографии с Путиным

Актер «ходит по тонкому лезвию ножа» и нарывается на уголовное преследование в свой адрес.

Когда-то всеми любимый российский актер сериалов и кино Алексей Панин совершенно отбился от рук и «смел» все стандарты о морали и человечности. Если раньше он был известен по фильму «Жмурки» своим актерским мастерством, то сейчас Панин скатился до видео интимного формата с женскими ногами, мужчинами гомосексуалистами и женскими колготками в сеточку. Не для кого не секрет, что после того, как экс-супруга Панина опубликовала видео с непристойным поведением актера, он перестал сниматься в кино. Его «погнали» буквально отовсюду.

Сначала он ушел с российского кинематографа, потом с театра. Не один режиссер не захотел иметь дело с извращенными фантазиями Алексея. Вот и в этот раз Панин подтвердил свой статус.

Написав на своей официальной станице в Instagram пост под совместной фотографией с Владимиром Путиным: «Почему же я тогда не отсосал?! Все же могло пойти по-другому». Пописчики Панина даже растерялись и стали переспрашивать: «Ни «что сделал»?», «Жалеет, что тогда не отсосал, все было бы по-другому». Судя по всему, после опубликования скандальных видео интимного характера в сеть, Панину не остаётся больше ничего, как продолжать хайпить на своем гомосексуализме.

Стоит отметить, что артист очень обидчив и на шутки от Гарика Харламова про ноги, пообещал, что сломает семейную жизнь Гарику и Асмус. Кроме того, известный шоумен Андрей Скороход поддержал Гарика и также разместил у себя компрометирующий пост с фотографией разветвленной железной вешалки: «Новая приблуда для Панина»