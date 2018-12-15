«Почему же я тогда не отсосал?»: Алексей Панин опубликовал вопрос к фотографии с Путиным

Сегодня, 07:00 \\ Шоу-бизнес

Актер «ходит по тонкому лезвию ножа» и нарывается на уголовное преследование в свой адрес.

Когда-то всеми любимый российский актер сериалов и кино Алексей Панин совершенно отбился от рук и «смел» все стандарты о морали и человечности. Если раньше он был известен по фильму «Жмурки» своим актерским мастерством, то сейчас Панин скатился до видео интимного формата с женскими ногами, мужчинами гомосексуалистами и женскими колготками в сеточку. Не для кого не секрет, что после того, как экс-супруга Панина опубликовала видео с непристойным поведением актера, он перестал сниматься в кино. Его «погнали» буквально отовсюду.

Сначала он ушел с российского кинематографа, потом с театра. Не один режиссер не захотел иметь дело с извращенными фантазиями Алексея. Вот и в этот раз Панин подтвердил свой статус.

Написав на своей официальной станице в Instagram пост под совместной фотографией с Владимиром Путиным: «Почему же я тогда не отсосал?! Все же могло пойти по-другому». Пописчики Панина даже растерялись и стали переспрашивать: «Ни «что сделал»?», «Жалеет, что тогда не отсосал, все было бы по-другому». Судя по всему, после опубликования скандальных видео интимного характера в сеть, Панину не остаётся больше ничего, как продолжать хайпить на своем гомосексуализме.

Стоит отметить, что артист очень обидчив и на шутки от Гарика Харламова про ноги, пообещал, что сломает семейную жизнь Гарику и Асмус. Кроме того, известный шоумен Андрей Скороход поддержал Гарика и также разместил у себя компрометирующий пост с фотографией разветвленной железной вешалки: «Новая приблуда для Панина»

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в...

«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

 Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

«Ангел» во плоти. Безруков ребёнком из детдома может «прикрыть» тайные грешки

 Излишне «идеальный» образ жизни актёра и внезапная идея усыновления спровоцировала...

Уже не Пуговка. Самая молодая из «Папиных дочек» поразила «взрослой» красотой

 Вслед за Мельниковой и Арзамасовой подросла и Старшова.

Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

 Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали...

Наташа Королёва флиртовала с Николаевым на глазах у Тарзана

 В свой 46-летний день рождения певица позволила себе много лишнего.

Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой...

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Королёва будет в шоке - Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком

Игривое общение Сергея и Алексея, похоже, вызвало недоумение у других участников шоу.

Панин поразил интернет возможностями тела. Одна нога здесь — другая там

Женские ножки — очередное увлечение актёра, которое он показал в «новой серии» своих...

Начинают делить наследство? Адвокат раскрыл детали завещания Бари Алибасова

 Нотариально заверенный документ был составлен ещё семь лет назад.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ