Все люди, как люди. Лободу обвинили в безвкусице на премии Муз-ТВ

Одни сравнили артистку с сорокой, любящей все блестящее, другие вспомнили «руки-базуки», увидев певицу.

Одна из популярнейших исполнительниц российской эстрады славится своими эксцентричными сценическими образами. Все ее костюмы радуют зрителей. Фанаты отмечают, что девушке «есть, что показать».

Однако, наряд, в котором артистка пришла на премию Муз-ТВ, многим показался безвкусным. Светлана Лобода облачилась в короткое сверкающее платье с огромными рукавами. Именно сияние пайеток и фасон стали поводами для шуток среди пользователей социальной сети Instagram. По большей части, предметом для смеха стали «руки-базуки» Лободы.

«Рукав …, как будто живет отдельной жизнью», – прокомментировала платье певицы одна из подписчиц.

«Очень крутая, не спорю, но платье ужасное», – заявила другая. Также, фанаты не удержались от шуток и сравнений «набравшей мышечную массу» Светланы с героем из комиксов, назвав девушку «Светлана-Халк-Лобода».

Какова была реакция на такого рода обвинения у самой Светланы, не известно. Вероятно, певица была в восторге от своего образа, и просто не стала заострять на этом внимания, ведь «все люди, как люди», а она «суперзвезда».

Светлана Лобода стала победителем в номинации «Лучшая исполнительница» на премии Муз-ТВ 2019. Для нее это третья подобная награда. Артистка обогнала Ани Лорак, Полину Гагарину, Кристину Орбакайте, Ёлку, Валерию и Веру Брежневу.