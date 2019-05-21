Купер больше не спонсирует. Мама Ирины Шейк переедет с внучкой в Россию

Сегодня, 04:40 \\ Шоу-бизнес

По версии пользователей модель будет жить на две страны, а бабушка воспитает ребенка в России.

Во всех СМИ обсуждается информация о расставании Бредли Купера и Ирины Шейк. Появилась информация, что они окончательно расстались. Источник из окружения звезд сообщил, что инициаторов разрыва отношения стала Ирина, она не чувствовала, что их отношения находятся на нужном уровне. Хоть фанаты и считали данную пару идеальной, но видимо, они гармонично смотрятся только на фотографии. По версии поклонников, из-за расставания модели с артистом, мама, которая специально переехала в Лос-Анджелес, чтобы заботиться о внучке вернется обратно в Россию, и Ирина будет жить на две страны.

Пара официально рассталась, единственным источником доходов является Ирина, довольно сложно содержать двоих взрослых людей и ребенка. К тому же Бредли Купер больше не спонсирует, а Ирина привыкла тратить на себя большие деньги. Данная версия может быть реальной. Ирина молодая самостоятельная девушка и наверняка она захочет наладить личную жизнь, а в одной квартире с мамой это не очень удобно.

Возможно, у семьи Шейк осталась недвижимость в России и родственники, которые поддержат и помогут. Многие считают, что пара рассталась еще во время съемок фильма «Звезда родилась». Пара в фильме играла влюбленных, поговаривали, что их отношения плавно перетекли в любовный роман. Гагу считают причиной разрыва. Теперь поклонники гадают, объявит ли Купер с Гагой о своих отношениях.

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Автор - Светлана Гончарова
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