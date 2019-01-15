«Марфуша из сказки»: Черно выставила младшую сестру на посмешище – Сеть

Девушка рискует повторить судьбу Саши.

Саша Черно долгое время является участницей шоу «Дом-2», где не блестает популярностью. С каждым проведенным днем на проэкте хейтеров девушки становится все больше. Многие подумают, что она это заслужила, но другие твердо уверены - Черно вполне адекватная личность, заслуживающая уважения. Однако, в связи с тем, что Сашу постоянно критикуют и унижают недоброжелатели, ее родные тоже подвергаются критике и обсуждениям. Такой случай произошел и с младшей сестрой Черно.

Участница «Дома-2» на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок с сестрой, и данный пост вызвал много негативных отзывов. Хейтеры стали высмеивать Сашу и девушку, стоящую рядом на фотографии. Недоброжелатели стали утверждать, что участница «Дома-2» специально опубликовала снимок, чтобы на фоне своей сестры выглядеть красивее, однако вышло все совсем иначе. Своими действиями Черно выставила себя и свою сестру на посмешище.

Фанаты утверждают, что Саше необходимо было, хотя бы привести в порядок сестру, перед тем как фотографироваться, ведь в таком макияже она смахивает на Марфушу из сказки «Морозко». Однако, Черно, попросту игнорирует комментарии недоброжелателей и оставляет фотографию на своей странице, тем самым выставляя сестру на всеобщее обозрение и на волну негативной критики.