В «секте» Панина прибыло! Экс-участник «Дома-2» Олег Майами опозорился откровенщиной в бане

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Прикрывшись маленькой тряпочкой, начинающий певец и не подумал об адекватности фото.

Для всех подписчиков бывшего участника телепроекта, где одинокие сердца ищут друг друга, по совместительству начинающего певца Олега Майами стало шоком увидеть своего кумира в совсем неприглядном виде. Экс-участник «Дома–2» сегодня опозорился откровенщиной в бане. К сожалению, эта фотография была не случайной, а заранее подготовленной: намыленное тело лежало на какой-то странной кушетке.

Откровенно говоря, мало кто из подписчиков Олега одобрил такое странное решение фотографа, а тем более самого Майами, который опубликовал эту фотографию. Очевидно, что в «секте» скандального Алексея Панина прибыло, ведь и Олег теперь пристрастился к неуместным оголённым фотографиям, которые «сливает» не кто-нибудь, а сам Майами.

«Ну, и кто сомневался?» – отметил Олег под фотографией.

Естественно, никто не сомневался в способности Олега делать неуклюжие, неуместные фотографии, однако такого, очевидно, никто не ожидал. В комментариях большинство высказалось неодобрительно, что ещё раз подчёркивает ненужный «хайп» певца на антиморальные темы.

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Автор - Наир Мухметов
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