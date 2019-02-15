Уже не Пуговка. Самая молодая из «Папиных дочек» поразила «взрослой» красотой

Сегодня, 20:00 \\ Шоу-бизнес

Вслед за Мельниковой и Арзамасовой подросла и Старшова.

 Время летит, а вместе с ним взрослеют и актеры, фильмы с которыми навсегда отложились в памяти зрителей. Многие помнят сериал «Папины дочки» с пятью талантливыми девочками, которые, как оказалось, тоже могут взрослеть. Почти все любимые герои выросли, и пришел час самой маленькой из сестер – Пуговки.

Екатерина Старшова сыграла роль маленькой девочки, и все запомнили ее такой, но все изменилось, и теперь в ней с трудом можно угадать ту самую непоседливую малышку. Пуговке уже 17 лет и это тот возраст, когда к девушкам приходит «взрослая» красота - они постепенно начинают превращаться из милых детей в симпатичных девушек.

Старшова на своей странице в Instagram опубликовала снимок, и по нему можно с уверенностью сказать, что изменения во внешности произошли колоссальные. Через год можно будет с уверенностью сказать, что уже все сестры по «Папиным дочкам» вошли во взрослую жизнь. Незаметно повзрослели Дарья Мельникова, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович и Анастасия Сиваева, теперь подходит время Екатерины Старшовой. Судя по тому, как она выглядит на последних фото, осталось совсем недолго.

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