Путин не спасёт! Чтобы обезопасить свою жизнь, Тимати решил обзавестись бронированным джипом

Трёх амбалов рэперу стало мало, и он решил уберечь отца двух детей от печальной участи.

Брутальный рэпер Тимати, естественно, всегда был человеком способным на широкие жесты, дорогие подарки и серьёзную охрану свое персоны. Последняя публикация «лица» лейбла Black Star удивила многих поклонников своей невозмутимостью, масштабом и, конечно, пафосом, без которого не обходится ни одно фото Тимати.

Как намекнул Тимати, он решил обзавестись бронированным джипом, чтобы обезопасить свою жизнь. Творческая деятельность, особенно, когда ты настолько популярен, всегда является опасной для жизни, ведь порой фанатки, действительно, могут «разорвать», хотя, как уже стало понятно, Тимати из-за его мер безопасности такое не грозит.

«Бронированный не продали, а вот гражданский», – пишет у себя в аккаунте звезда.

С другой стороны, певцу нет необходимости покупать целый бронированный джип, ведь три амбала, которые в два раза выше самого исполнителя, точно оберегут дорогого певца от толп поклонниц. Видимо, дело тут не в фанатках, а в заказе на покушение. Тимати, вероятно, не зря переживает, что будущий отец двух детей, лицо лейбла, и просто трудоголик может скоропостижно закончить свою жизнь под чьим-то заказом на покушение.

При таком раскладе и при наличии многих недоброжелателей, даже «лучший друг» Тимати Владимир Путин, о котором певец пел в одноименной песне, не спасёт амбициозного и трудолюбивого исполнителя.