«Ангел» во плоти. Безруков ребёнком из детдома может «прикрыть» тайные грешки

Сегодня, 23:00 \\ Шоу-бизнес

Излишне «идеальный» образ жизни актёра и внезапная идея усыновления спровоцировала догадки.

 Буквально вчера Сергей Безруков стал гостем вечернего шоу на «Русском радио», где не только открыл завесу личной жизни, но и поделился планами на будущее. Как известно, недавно в семье актёра случилось пополнение: Анна Маттисон родила второго ребёнка. Примечательно, что звезда «Бригады» настолько под впечатлением от отцовства, что не намеривается останавливаться и уже поговаривает об очередном малыше. Более того, в интервью Безруков, словно «ангел» во плоти, заявил, что семья даже готова усыновить ребёнка из детдома.

 Очевидно, это не только благородный поступок, но и весьма ответственный и, решившись, на такой шаг пару ждёт немало трудностей. Возникает вопрос, с чего вдруг Безруков решился намеренно нарушить семейную идиллию и покой в доме? Предполагается, актёр ребёнком из детдома может «прикрыть» тайные грешки. О скандальной стороне жизни Сергея практически ничего не известно: актёр не был замешан в любовных треугольниках и изменах, пропагандирует здоровый образ жизни и позиционирует себя, как исключительно заботливый отец и семьянин. Неужели ещё существуют столь идеальные мужчины? Возможно, за красивой картинкой Безруков может скрывать нечто недопустимое, порочащее почти святую репутацию актёра.

Однако, спешим отметить, это всего лишь версия и как обстоят дела на самом деле в семье звезды «Бригады» не ясно, но, как известно, всё тайное становится явным.

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Автор - Лера Тихомирова
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