Решетова панически боится стать толстухой. Карьера важнее ребенка?

Сегодня, 17:00 \\ Шоу-бизнес

Анастасия может не вернуться в модельный бизнес.

Несколько дней назад Анастасия Решетова и Тимати наконец-то подтвердили догадки фанатов. После серии фотоснимков в рамках «беременной» фотосессии ни у кого не осталось сомнений – модель вскоре подарит рэперу наследника.

Теперь же Решетова не боится публиковать снимки с округлившимся животом. Недавно возлюбленная Тимати впервые поделилась с подписчиками подробностями своей беременности. Интересно, что в своем рассказе Решетова больше всего уделила внимания теме, касающейся внешности. Модель призналась, что ранее беременность у нее ассоциировалась с мешковатой одеждой и неухоженностью. При этом Настя отметила, что вынашивать малыша ей еще целое лето, поэтому она якобы неуверенна в том, что ей удастся выглядеть непревзойденно до конца беременности. «Хочется быть красивой, следить за собой, питанием и даже своими мыслями», - написала девушка.

Складывается впечатление, что невеста Тимати думает сейчас лишь о том, как сохранить свою красоту – как предотвратить появление растяжек и целлюлита, как уберечь себя от лишних килограммов и т.д. Видимо, это настолько волнует ее, что она даже интересовалась у мамы, как изменилось ее тело во время беременности.

Из этого всего следует, что Решетова панически боится стать толстухой. «Хочется, чтобы ребенок родился здоровым, хочется следить за своим питанием, чтобы малышу доставалось больше полезных микроэлементов», - могла так написать Настя, однако, видимо, внешность и карьера важнее ребенка. Возможно, девушка действительно переживает, что может потерять карьеру модели после рождения наследника. И так на самом деле может случиться. Модельным агентствам легче найти новых молодых и стройных девушек, нежели ждать, когда родившая модель выйдет из декрета и приведет свое тело в порядок.

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Автор - Анна Журавлева
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