Оля, пора смириться: Бузова на Муз-ТВ выступает в роли дежурного клоуна

Сегодня, 15:00 \\ Шоу-бизнес

Ольга своими выходками продолжает развлекать публику, но вот премий ей так и не вручают.

Российский развлекательный телеканал Муз-ТВ вчера раздал свои ежегодные премии лучшим артистам страны. Тем не менее, премия обошла стороной Ольгу Бузову, которая, как бы не старалась, но все так же выступает на канале в роли дежурного клоуна. На свое эффектное появление она потратила, по всей видимости, огромные деньги, взяв в аренду двух верблюдов, а сама в окружении «прислуги» восседала на троне, как будто шамаханская царица.

Этого представителям Муз-ТВ, однако, оказалось недостаточно, потому как «тарелкой» в номинации «лучшее женское видео» Бузову так и не наградили. По итогу весь свой Instagram она заполнила словами сожаления о том, что эту вершину ей покорить не удалось, хотя старалась она очень сильно. По всей видимости, «большие боссы» Муз-ТВ согласны сотрудничать с Бузовой только в случае, если она будет развлекать всех своими выходками. Однако, как серьезную артистку ее воспринимать отказываются, потому и награды дают другим звездам. Потому так и тянет сказать: «Оля, пора смириться».

Вероятно, Ольге следует задуматься над тем, что ее песни, хоть и попадают в чарты iTunes, но на серьезных премиях она все также остается неконкурентоспособной. Даже Ксения Собчак в своем интервью с Бузовой говорила, что поющая ведущая сознательно себя дешевит, поэтому остальные люди всерьез ее не воспринимают. Наверняка с Муз-ТВ и их премией случилось именно также.

 

Поделиться новостью:
Автор - Виталий Малина
Главное за неделю

Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в...

«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали...

«Это только начало» - Малахов собирает армию для «битвы» с Галкиным

 Первых откликнувшихся на призыв ведущий назвал тремя мушкетерами.

Эскортница за 30 тысяч? Воробьёв показал себя как самый «лицемерный» холостяк

«Порядочный» певец решил на отдыхе развлечься с ветреной особой.

«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

 Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

 Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой...

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Королёва будет в шоке - Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком

Игривое общение Сергея и Алексея, похоже, вызвало недоумение у других участников шоу.

Начинают делить наследство? Адвокат раскрыл детали завещания Бари Алибасова

 Нотариально заверенный документ был составлен ещё семь лет назад.

Брак с Королёвой довёл? «Измученное» лицо Тарзана не спасает даже пластика

Алкоголик и забитый наркоман — такие слова приходят на ум, глядя на «пропитое» лицо и...

Собаку с собой заберёт? Панина поместят в психиатрическую лечебницу

Общество уверено в этом, ведь наркомания, алкоголизм, нападение на полицейских и страсть...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ