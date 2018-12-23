Оля, пора смириться: Бузова на Муз-ТВ выступает в роли дежурного клоуна

Ольга своими выходками продолжает развлекать публику, но вот премий ей так и не вручают.

Российский развлекательный телеканал Муз-ТВ вчера раздал свои ежегодные премии лучшим артистам страны. Тем не менее, премия обошла стороной Ольгу Бузову, которая, как бы не старалась, но все так же выступает на канале в роли дежурного клоуна. На свое эффектное появление она потратила, по всей видимости, огромные деньги, взяв в аренду двух верблюдов, а сама в окружении «прислуги» восседала на троне, как будто шамаханская царица.

Этого представителям Муз-ТВ, однако, оказалось недостаточно, потому как «тарелкой» в номинации «лучшее женское видео» Бузову так и не наградили. По итогу весь свой Instagram она заполнила словами сожаления о том, что эту вершину ей покорить не удалось, хотя старалась она очень сильно. По всей видимости, «большие боссы» Муз-ТВ согласны сотрудничать с Бузовой только в случае, если она будет развлекать всех своими выходками. Однако, как серьезную артистку ее воспринимать отказываются, потому и награды дают другим звездам. Потому так и тянет сказать: «Оля, пора смириться».

Вероятно, Ольге следует задуматься над тем, что ее песни, хоть и попадают в чарты iTunes, но на серьезных премиях она все также остается неконкурентоспособной. Даже Ксения Собчак в своем интервью с Бузовой говорила, что поющая ведущая сознательно себя дешевит, поэтому остальные люди всерьез ее не воспринимают. Наверняка с Муз-ТВ и их премией случилось именно также.