Чужой ребёнок не мил? Воробьёв бросил Дайнеко из-за её маленького ребёнка от предыдущего брака

Сегодня, 13:10 \\ Шоу-бизнес

Семья и дети, видимо, не так уж нужны Алексею, который перестал давать счёт своим романам.

После недавнего обсуждения в социальных сетях тайных встреч Алексея Воробьёва с эскортницей, все удостоверились в решительности певца бросить Викторию Дайнеко и окончательно разорвать с молодой мамой все былые связи. Только недавно пара сошлась: ещё в середине февраля, после Дня всех влюблённых, Виктория жёстко высказывалась о СМИ, которые неправильно выставляли отношения пары, а уже в апреле отношения пары были закончены без объявления официальной причины. По-тихому пара сошлась после драматичных отношения в 2012 году, по-тихому рассталась.

Несмотря на умалчивание проблем в паре, становится ясно, что Алексей бросил Викторию из-за её маленького ребёнка от предыдущего брака. Мало того, что чужой ребёнок не мил, так ещё и нынешнее поведение певца оставляет желать лучшего. Буквально после расставания Алексей «закуражился» не по-детски. Поменяв много девушек за несколько месяцев, Воробьёв даже не стесняется «заказывать» эскортниц для того, чтобы скрасить день другой.

Помимо разгульного образа жизни в последний месяц, знаменитость никогда не публиковал фотографий, или сториз с маленьким ребёнком Виктории. Пренебрегая отношениями с самым родным человеком своей возлюбленной, Алексей, вероятно, решился оставить девушку, ведь с ребёнком на руках принимать Викторию Воробьёв, очевидно не готов.

Поделиться новостью:
Автор - Наир Мухметов
Главное за неделю

Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в...

«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали...

«Это только начало» - Малахов собирает армию для «битвы» с Галкиным

 Первых откликнувшихся на призыв ведущий назвал тремя мушкетерами.

Эскортница за 30 тысяч? Воробьёв показал себя как самый «лицемерный» холостяк

«Порядочный» певец решил на отдыхе развлечься с ветреной особой.

«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

 Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

 Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой...

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Королёва будет в шоке - Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком

Игривое общение Сергея и Алексея, похоже, вызвало недоумение у других участников шоу.

Начинают делить наследство? Адвокат раскрыл детали завещания Бари Алибасова

 Нотариально заверенный документ был составлен ещё семь лет назад.

Брак с Королёвой довёл? «Измученное» лицо Тарзана не спасает даже пластика

Алкоголик и забитый наркоман — такие слова приходят на ум, глядя на «пропитое» лицо и...

Собаку с собой заберёт? Панина поместят в психиатрическую лечебницу

Общество уверено в этом, ведь наркомания, алкоголизм, нападение на полицейских и страсть...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ