Чужой ребёнок не мил? Воробьёв бросил Дайнеко из-за её маленького ребёнка от предыдущего брака

Семья и дети, видимо, не так уж нужны Алексею, который перестал давать счёт своим романам.

После недавнего обсуждения в социальных сетях тайных встреч Алексея Воробьёва с эскортницей, все удостоверились в решительности певца бросить Викторию Дайнеко и окончательно разорвать с молодой мамой все былые связи. Только недавно пара сошлась: ещё в середине февраля, после Дня всех влюблённых, Виктория жёстко высказывалась о СМИ, которые неправильно выставляли отношения пары, а уже в апреле отношения пары были закончены без объявления официальной причины. По-тихому пара сошлась после драматичных отношения в 2012 году, по-тихому рассталась.

Несмотря на умалчивание проблем в паре, становится ясно, что Алексей бросил Викторию из-за её маленького ребёнка от предыдущего брака. Мало того, что чужой ребёнок не мил, так ещё и нынешнее поведение певца оставляет желать лучшего. Буквально после расставания Алексей «закуражился» не по-детски. Поменяв много девушек за несколько месяцев, Воробьёв даже не стесняется «заказывать» эскортниц для того, чтобы скрасить день другой.

Помимо разгульного образа жизни в последний месяц, знаменитость никогда не публиковал фотографий, или сториз с маленьким ребёнком Виктории. Пренебрегая отношениями с самым родным человеком своей возлюбленной, Алексей, вероятно, решился оставить девушку, ведь с ребёнком на руках принимать Викторию Воробьёв, очевидно не готов.