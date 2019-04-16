Подставляет Пескова? Навка управляет автомобилем вслепую

Кривляния на камеру и съёмку видео в Instagram за рулём фигуристка, видимо, считает более важными вещами, чем собственная жизнь или репутация высокопоставленного супруга.

Фигуристка, за жизнью которой в социальных сетях следят многочисленные поклонники, допустила преступную безответственность и решила развлечь себя за рулём движущегося автомобиля и продемонстрировать это подписчикам в социальной сети. Как можно судить по опубликованным в Instagram кадрам, супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, намеренно создавала аварийную ситуацию на дороге.

На кадрах из Stories фигуристки видно, что её автомобиль движется по оживлённой трассе на приличной скорости, но её ничуть не смущает то, что она управляет им вслепую. Напротив, она бесстрашно отвлекается на телефон, отворачивается от дороги, показывает язык и игнорирует то, что происходит на трассе.

Страшно представить, чем могла бы закончиться эта пооездка из-за одной роковой ошибки, допущенной в этот момент самой Навкой или любым другим участником движения, оказавшимся в ненужное время в ненужном месте, то есть рядом с автомобилем спортсменки. Впрочем, саму Навку, увлечённую камерой собственного телефона, видимо, не особо заботила в тот момент безопасность.

Что думает по поводу выходки своей жены государственный деятель неизвестно. Но сама Навка, вероятно, не видит в таком поведении ничего страшного и предосудительного, поэтому со спокойной совестью подставляет мужа, занимающего столь высокий пост в Администрации президента.