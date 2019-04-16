Подставляет Пескова? Навка управляет автомобилем вслепую

Сегодня, 18:10 \\ Шоу-бизнес

Кривляния на камеру и съёмку видео в Instagram за рулём фигуристка, видимо, считает более важными вещами, чем собственная жизнь или репутация высокопоставленного супруга.

Фигуристка, за жизнью которой в социальных сетях следят многочисленные поклонники, допустила преступную безответственность и решила развлечь себя за рулём движущегося автомобиля и продемонстрировать это подписчикам в социальной сети. Как можно судить по опубликованным в Instagram кадрам, супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, намеренно создавала аварийную ситуацию на дороге.

На кадрах из Stories фигуристки видно, что её автомобиль движется по оживлённой трассе на приличной скорости, но её ничуть не смущает то, что она управляет им вслепую. Напротив, она бесстрашно отвлекается на телефон, отворачивается от дороги, показывает язык и игнорирует то, что происходит на трассе.

Страшно представить, чем могла бы закончиться эта пооездка из-за одной роковой ошибки, допущенной в этот момент самой Навкой или любым другим участником движения, оказавшимся в ненужное время в ненужном месте, то есть рядом с автомобилем спортсменки. Впрочем, саму Навку, увлечённую камерой собственного телефона, видимо, не особо заботила в тот момент безопасность.

Что думает по поводу выходки своей жены государственный деятель неизвестно. Но сама Навка, вероятно, не видит в таком поведении ничего страшного и предосудительного, поэтому со спокойной совестью подставляет мужа, занимающего столь высокий пост в Администрации президента.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Сар
Главное за неделю

Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в...

«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали...

«Это только начало» - Малахов собирает армию для «битвы» с Галкиным

 Первых откликнувшихся на призыв ведущий назвал тремя мушкетерами.

Эскортница за 30 тысяч? Воробьёв показал себя как самый «лицемерный» холостяк

«Порядочный» певец решил на отдыхе развлечься с ветреной особой.

«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

 Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

 Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой...

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Королёва будет в шоке - Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком

Игривое общение Сергея и Алексея, похоже, вызвало недоумение у других участников шоу.

Начинают делить наследство? Адвокат раскрыл детали завещания Бари Алибасова

 Нотариально заверенный документ был составлен ещё семь лет назад.

Брак с Королёвой довёл? «Измученное» лицо Тарзана не спасает даже пластика

Алкоголик и забитый наркоман — такие слова приходят на ум, глядя на «пропитое» лицо и...

Собаку с собой заберёт? Панина поместят в психиатрическую лечебницу

Общество уверено в этом, ведь наркомания, алкоголизм, нападение на полицейских и страсть...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ