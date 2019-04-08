«Так пофиг!»: Анна Бузова посвятила пост Ольге
Пользователи сделали вывод, что Анна вычеркнула сестру из своей жизни.
Анна Бузова несколько дней назад опубликовала странный пост, который подтолкнул пользователей на неоднозначные мысли. Девушка разместила загадочную фотографию с подписью: «Иногда становится так классно от того, что стало так пофиг на то, что было так важно».
Складывается впечатление, что Анна намекнула своей публикацией на равнодушное отношение к старшей сестре. Бузова младшая разместила публикацию за несколько дней до премии МУЗ-ТВ в которой принимала участие в качестве претендента на «Лучшее женское видео» старшая сестра.
Возможно, тем самым она хотела задеть чувства Ольги и дать понять, что она больше не переживает за неё, каждый сам по себе.
«Ань, это ты сестре посвятила пост?», «Например за сестру?», - фанаты задают вопросы Анне.
Следует вспомнить, что ранее сестры поддерживали друг друга и были рядом в разных жизненных ситуациях. Анна помогала Ольге выбрать мужчину на телепроекте «Замуж за Бузову», болела за неё в прошлом году на премии «Муз-Тв» в номинации «Лучшая песня Рунета». Ольга в свою очередь помогала сестре материально и рекламировала их общий бизнес по пошиву одежды и продажи бижутерии. Девушки не общаются боле полугода по неизвестной причине. Предположительно девушки поссорились после дня рождения Оли.
Многие пользователи считают, что у Оли сложный характер, и она чаще всего командовала сестрой и указывала, что делать. Анна в силу мягкого характера и неустойчивого материального положения не могла перечить сестре, так как многое в её жизни зависело от неё. Но теперь Аня благодаря сестре стала популярной и самостоятельно открыла собственный салон, который является источником её основного дохода. Теперь она более самостоятельная и не нуждается в сестре.