«Так пофиг!»: Анна Бузова посвятила пост Ольге

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Пользователи сделали вывод, что Анна вычеркнула сестру из своей жизни.

Анна Бузова несколько дней назад опубликовала странный пост, который подтолкнул пользователей на неоднозначные мысли. Девушка разместила загадочную фотографию с подписью: «Иногда становится так классно от того, что стало так пофиг на то, что было так важно».

Складывается впечатление, что Анна намекнула своей публикацией на равнодушное отношение к старшей сестре. Бузова младшая разместила публикацию за несколько дней до премии МУЗ-ТВ в которой принимала участие в качестве претендента на «Лучшее женское видео» старшая сестра.

Возможно, тем самым она хотела задеть чувства Ольги и дать понять, что она больше не переживает за неё, каждый сам по себе.

«Ань, это ты сестре посвятила пост?», «Например за сестру?», - фанаты задают вопросы Анне.

Следует вспомнить, что ранее сестры поддерживали друг друга и были рядом в разных жизненных ситуациях. Анна помогала Ольге выбрать мужчину на телепроекте «Замуж за Бузову», болела за неё в прошлом году на премии «Муз-Тв» в номинации «Лучшая песня Рунета». Ольга в свою очередь помогала сестре материально и рекламировала их общий бизнес по пошиву одежды и продажи бижутерии. Девушки не общаются боле полугода по неизвестной причине. Предположительно девушки поссорились после дня рождения Оли.

Многие пользователи считают, что у Оли сложный характер, и она чаще всего командовала сестрой и указывала, что делать. Анна в силу мягкого характера и неустойчивого материального положения не могла перечить сестре, так как многое в её жизни зависело от неё. Но теперь Аня благодаря сестре стала популярной и самостоятельно открыла собственный салон, который является источником её основного дохода. Теперь она более самостоятельная и не нуждается в сестре.

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Автор - Светлана Гончарова
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