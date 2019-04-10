Лживо пожали руки. Киркоров и Пригожин закопали виртуальный топор войны

Никто не верит в примирение Киркорова и Пригожина.

Одним из ярких событий на подготовке к вручении премии популярного музыкального канала «Муз-Тв» стало рукопожатие Филлипа Киркорова и Иосифа Пригожина. Однако, внимательные поклонники поп-короля не верят в их искренность.

Между знаменитым певцом и не менее знаменитым продюсером давно пробежала черная кошка. Началось все с того, что Киркоров часто высказывался с недоумением, как такая стройная и молодая красавица Валерия обратила внимание на ничем не выделяющегося нелепого мужчину. По слухам в сети, много лет назад Филипп добивался сердца певицы, однако она выбрала его соперника – Пригожина. С этого берет начало их давний конфликт. Потом Киркоров не раз обвинял Иосифа в его лицемерии и отсутствия искренних чувств к Валерии, говорил, что тот предаст родную семью при любой возможности.

Пригожин не стал оставаться в стороне и терпеть оскорбления известного певца. Он постоянно выступал с критикой его творчества, а так же использовал все возможные способы, чтобы «насолить» певцу. Примером может послужить песня «Ибица», против которой Пригожин развернул, целую компанию, по запрету на всех телеканалах. Выглядит, так будто они лживо пожали друг другу руки, лишь бы журналисты не задавали лишних вопросов. Многие пишут, что они закопали виртуальный топор войны. И при любой возможности, они уколют друг друга.

В жизни этих знаменитых личностях было много негативного. Пользователи заметили, что невозможно забыть все и начать все заново, просто пожав руки. Да и откровенно говоря, выглядело оно очень «лживым». В сети пишут: «Посмотрите на лицо этих людей. Разве, похоже, что они простили друг друга? Скорее они думают, кто кого быстрее ударит!»