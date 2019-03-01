С Бузовой водиться - не годится. Лолита примет участие в шоу Иды Галич «1-11»

Приглашение Милявская получила от популярного блогера на премии МУЗ-ТВ, однако Ольгу Бузову такой чести не удостоили.

«Я взрослая тётка, но я от неё тащусь», - призналась в Instagram поклонникам Лолита Милявская, бесплатно отрекламировав аккаунт известного блогера Иды Галич. Подписчикам 55-летняя певица проговорилась, что получила приглашение на участие в новом шоу Иды. Таким образом просто приятное знакомство в скором времени может дать обеим звёздам свои плоды. Однако не для всех мероприятие оказалось столь успешным с точки зрения «налаживания мостов» с новой аудиторией. Без заветной «тарелочки» от МУЗ-ТВ и приглашения в успешные проекты осталась телеведущая и певица Ольга Бузова.

Собственное шоу «1-11» Ида Галич, имеющая 5,5 млн активных подписчиков в Instagram, запустила не так давно, но оно уже полюбилось зрителям. Его участниками на данный момент стали такие популярные личности, как Анна Седокова, Ольга Серябкина, певица Ёлка, Екатерина Варнава и даже близкий друг Бузовой Тимур Батрудинов. Но для успешной певицы и дивы российского шоу-бизнеса Бузовой места на этом празднике интеллекта, юмора и популярности, судя по всему, не нашлось.

Не секрет, что отношения между Галич и Бузовой сложились не самые тёплые, причиной чему послужили обман и лицемерие новоявленной певицы, выклянчившей рекламу своего музыкального альбома в обмен на сотрудничество с блогером. В конечном итоге, получив желаемое, Бузова так и не выполнила свою часть договора, а блогер затаила на неё обиду, о чём и поведала в одном из интервью. Судя по всему, теперь «выходка» телеведущей «Дома-2» вернулась к ней бумерангом и оставила без участия в перспективных проектах.

Примечательно также, что Галич тоже нашла себя в певческой карьере и выпустила несколько видеоклипов, составив сильную конкуренцию Бузовой. При этом словно в насмешку над потугами соперницы, выступающей под фонограмму, Галич исполняет свои песни исключительно вживую, объясняя это тем, что не хочет «обманывать» своих слушателей.

Теперь скандальной звезде остаётся лишь наблюдать за успехами соперницы, оставаясь в стороне от стремительно набирающих популярность шоу, создатели которых придерживаются принципа: с Бузовой водиться – не годится.