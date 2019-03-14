Хуже Панина? Дочь Алексея отказалась жить с неадекватной мамой

Жизнь дочери любителя собак и его бывшей жены напоминает остросюжетный боевик с погонями и похищениями. Приправлена ужасная жизнь девочки публичными скандалами.

После развода актёр Алексей Панин остался с бывшей женой, моделью Юлией Юдинцевой, в мягко говоря не добрых отношениях. Главной причиной их конфликта стала 9-летняя дочь Аня, которую актёр и модель не смогли поделить.

И отец, и мать захотели оставить дочь себе, причём не постеснялись воспользоваться ради этого радикальными мерами. Так, сразу после развода в 2009 году суд постановил оставить Аню с мамой, как это чаще всего и происходит в России. Однако почти сразу, после этого Панин «похитил» девочку, и Аня долгое время жила с ним и бабушкой.

В сентябре 2014 года Юлия забрала дочь из школы и увезла в Санкт-Петербург. Алексей искал их до января 2015, а когда нашёл — осаждал их укрытие на станции Новый Петергоф. Актёр ночевал в машине 4 дня и пытался с боем прорваться внутрь. Помогли ему в этом коллеги по цеху, включая скандально-известного актёра Стаса Барецкого.

В итоге всё закончилось автомобильной погоней, которую утроил Панин в попытке догнать полицейский кортеж, сопровождавший Юлию и Аню. В ходе неё актёр снёс шлагбаум и забаррикадировал автомобилем вход в полицейское отделение, куда доставили его дочь.

За противодействие полицейским Алексей получил 10 суток административного ареста и штраф в 30 тыс. рублей, что его, правда, не остановило — он ещё два раза похитил Аню, пока в 2017 году суд не разрешил оставить дочь у себя.

Суд оставил девочку у трижды похищавшего её отца по единственной причине — Аня сама об этом попросила. Она объяснила это тем, что отец лучше её понимает, а мать якобы всё время на неё кричит, из-за чего ей страшно было находится рядом с ней. Страшно предположить, какой должна быть мать, чтобы показаться в глазах ребёнка хуже Алексея Панина.

Стоит отметить, что Панин не раз обвинял Юлию в алкоголизме и проблемах с психикой, получая ответные обвинения от жены в том же самом.

Остаётся только гадать, как скажется на психике девочки проживание с такими неадекватными родителями. Особенно учитывая публичный характер всех скандалов, связанных с именем Алексея и многочисленные ток-шоу, на которые родители тащат бедную Аню.