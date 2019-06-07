Со слезами на глазах, но с вещами на выход. Ирина Шейк покинула дом Брэдли Купера

Огромный чемодан и огромные очки — модель официально рассталась с актером после 4 лет совместной жизни.

Голливудский актер Брэдли Купер и российская фотомодель Ирина Шейк официально расстались. Зарубежные папарацци смогли зафиксировать ее выход из дома Купера с огромным чемоданом в руках. Они отметили, что девушка одела огромные черные очки в пол лица, чтобы не было видно ее заплаканных глаз.

Как сообщает Star News, единственный ребенок будет жить с мамой, но Купер настроен решительно — отнять малышку у одной из самых красивых женщин в мире. Может именно поэтому Ирина была очень расстроена исходом таких событий, а 2-летняя дочь стала предметом большого скандала в звездной семье. Ранее сообщалось, что разногласия между супругами возникли на фоне ревности к коллеге по сцене — Леди Гаги. Кроме того, Купер заявил, что Ирина не поддерживала его во время съемок фильма «Звезда родилась», а лишь только вставляла палки в колеса и бесконечно ревновала.

Может быть Шейк не захотелось быть номером два на протяжении целого года съемок. А сейчас скандал набрал еще больше оборотов, раз девушка решилась, хоть и со слезами на глазах, но с вещами на выход. Вчера, Ирина Шейк покинула дом Брэдли Купера. О чем сама и сообщила журналистам.

Многие критики считают, что у модели был контракт на определённый срок и сама пара фикция, но вчерашняя ее реакция говорит о том, что ее сердце обливается кровью, а глаза на мокром месте не первый день. Все-таки любовь к голубоглазом красавчику не прошла незаметно.

Известная светская львица Виктория Боня написала о сложившейся ситуации: «Без смеха сказать, я тоже думаю, что это был контракт! Ира заслуживает настоящего счастья и настоящего мужчину, думаю, у нее все будет прекрасно в любом случае!».