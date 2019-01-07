Кнутом, без пряника. Галкин «спалил» воспитательские «замашки» Пугачёвой

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Критика, нравоучения и контроль речи Максима стали верным показателем «опеки» Примадонны над супругом.

 Личная жизнь Максима Галкина и Аллы Пугачёвой покрыта занавесом тайн и интриг. Однако, изредка супруги балуют фанатов нюансами совместного быта. Так, в недавнем интервью Галкин буквально «спалил» воспитательские «замашки» Пугачёвой. Как оказалось, Примадонна не только контролирует каждый шаг супруга на работе, но и исправляет все недочёты. По словам Максима, Алла Борисовна в обязательном порядке смотрит все выступления шоумена, а после проводит «работу над ошибками», искореняя из речи артиста излюбленные слова-паразиты. Очевидно, воспитывает Примадонна мужа кнутом, но без пряника.

 Однако, не исключено, что неграмотность артиста не единственная причина чрезмерной опеки Примадонны, ведь буквального год назад на подобном мероприятии Максима практически увела из семьи Юлия Барановская. Так или иначе, а сегодня Максим вновь выйдет на сцену ежегодной премии «МУЗ ТВ» в роли ведущего и Пугачёва уже явно приготовилась контролировать мужа у телевизора толи с блокнотом и ручкой, толи со свидетельством о браке в руках.

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Автор - Лера Тихомирова
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