Пиар-ход телепроекта «Дом-2». Мондезир станет соведущим Юлии Ефременковой

Сегодня, 01:01 \\ Шоу-бизнес

Об этом рассуждают хейтеры, которые не первый месяц следят за парой.

В марте месяце 2018 года на телепроект «Дом-2» пришёл очень эффектный молодой человек по имени Мондезир. Главной цель кареглазого красавца - найти свою любовь и кажется ему это удалось. К слову, Мондезир удачно забросил «свою удочку» и поймал ни кого попало, а ведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову. Девушка была намучена от предыдущих отношений с бывшим участником телепроекта Сергеем Кучеровым, поэтому добрый и заботливый Мондезир смог сделать девушку счастливой. Но во всё вышеперечисленное верят далеко не все пользователи сети. Многие из них уверены, что это некий пиар-ход телепроекта «Дом-2». Есть вероятность, что продюсеры специально заставили ведущую и Мондезира поиграть в любовь и ради хорошего гонорара ребята делают всё на высшем уровне.

«100% уверена, что любовь ведущей Юли и Мондезира это просто игра. Что продюсеры сказали делать то и делают»,

«Не знаю, почему ну не верю я в чувства этой пары, слишком наиграно, что ли», «Вот посмотрите еще немного и Мондезир станет ещё одним ведущим на проекте. К этому всё идёт», - комментировали хейтеры. А накануне сообщили, что Мондезир станет соведущим Юлии Ефременковой на острове любви. Напомним, что Юлия Ефременкова далеко не первая ведущая, которая «строила любовь» на телепроекте. Продюсеры уже устраивали подобный пиар, который достаточно неплохо срабатывал в случае Ксении Бородиной и Ольги Бузовой.

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Автор - Ангелина Гордон
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