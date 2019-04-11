Глобальные перемены не за горами. «Первый канал» рискует повторить судьбу «ОРТ»

Волна критики обрушилась из-за «мусорного вещания», что повлекло резкое падение рейтингов «Первого канала».

«Очень неприятно переживать тот момент, когда самый главный канал телевещания Российского телевидения становиться главным инструментом зачастую лживой и вредоносной для народа рекламой «толстых кошельков», для которых на первом месте это обогащение и увеличение своего капитала. Это полностью противоречит моральному облику Российского общества. Уважаемые руководители Первого канала, задумайтесь и сделайте соответствующие выводы с кем Вы, с народом или с «толстыми кошельками».

Подумайте еще и еще раз, и сделайте для себя вывод, где ваш рейтинг?», «Это ужас, смотреть первый канал стало невозможно, каких-то деградантов приглашаете на передачи», - комментировали пользователи сети.

Зрители настолько разочаровались в телевизионном вещании, что это значительно сказалось на рейтинге «Первого канала». Люди устали от передач, которые пропагандируют насилие и безнравственность. Вместо талантливых звёзд российского шоу-бизнеса героями программ всё чаще становятся фрики и герои-любовники, которые угнетают зрителей своим «слабоумием». «Копаться в грязном белье» стало обычным делом для главного канала страны.

В своё время «Первый канал» пришёл на место «ОРТ». Тогда, «Общественное российское телевидение» было одним из лучших, который к началу 1995 г. активно начал сдавать свои позиции. По социологическим опросам, было выявлено, что канал значительно уступал в дневное время каналу «2*2», а вечернее время каналу «НТВ». В связи с этим, «ОРТ» решено было закрыть. Тоже самое сейчас происходит с «Первым каналом», который по рейтингу 2016,2017,2018 года находится на втором месте после «Россия-1». Более того, в 2018 году «Первый канал» догнали «ТНТ» и «НТВ». Так, что глобальные перемены не за горами. Если руководство не изменит концепцию в целом, то «Первый канал» рискует повторить судьбу «ОРТ».