Нашлась еще, «королева»! Меган Маркл рискует разжечь конфликт с Кейт Миддлтон

Жена принца Гарри завоевала слишком много народной любви, в отличие от герцогини Кембриджской.

На днях стало известно, что Меган Маркл приняла решение уехать из Великобритании, и вместе со своим супругом принцем Гарри и новорожденным сыном Арчи переехать в Соединенные Штаты Америки, где супруги могут претендовать на неофициальный титул короля и королевы. По словам светского обозревателя, причиной внезапного переезда является не только желание быть ближе к своей матери, но и в том, что Меган надоело находиться в тени Кейт Миддлтон. Эта новость вызвала большой общественный резонанс. А сегодня журнал Vogue опубликовал список 25 влиятельных женщин, чья работа формирует будущее Британии, в который уже во второй раз попала жена принца Гарри. Главную соперницу Маркл герцогиню Кембриджскую в список не включили.

Привлекая к себе много внимания и поддержки общественности Меган Маркл рискует разжечь очередной конфликт с Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская привыкла всегда находиться в центре внимания, а Маркл пытается во всем стать лучше своей родственницы. Вероятно, жена герцога Кембриджского Уильяма останется недовольна успехами Меган, она может считать, что не нашлась еще «королева», способная превзойти ее. Несмотря на то, что давно замечено напряженное отношение между герцогинями, они успешно опровергают все слухи совместными выходами и даже проектами.

Тем не менее, наблюдая за их общением, можно заметить, что Маркл и Миддлтон относятся друг к другу крайне неприязненно.