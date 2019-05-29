Королёва будет в шоке - Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком

Игривое общение Сергея и Алексея, похоже, вызвало недоумение у других участников шоу.

Недавно на YouTube-канале вышел новый выпуск популярного шоу «Что было дальше?», в котором принял участие супруг Наташи Королёвой Сергей Глушко. В программе комики, как обычно, поражают своим неиссякаемым юмором, однако этот выпуск может запомниться зрителям вовсе не шутками.

Дело в том, что на протяжении всего шоу Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком – Алексеем Щербаковым. С самого начала программы Щербаков принялся привлекать внимание стриптизера: расстегнул рубашку, продемонстрировав накачанные грудные мышцы, кидал пристальные взгляды в сторону Глушко, мило улыбался во время беседы с ним. В один момент Алексей и Сергей попросту начали общаться на «своем языке», вспомнив общие моменты из прошлого. «А я видел…», - обратился к Щербакову Глушко, закончив фразу странными движениями руками. «И я видел…», - ответил с ехидной улыбкой StandUp-комик. «А ты подглядывал», - продолжил Сергей. «Я. Да», – согласился Алексей, «пуская» кокетливые взгляды в сторону мужа Королёвой. Судя по реакции остальных участников шоу, они абсолютно не поняли, о чем вели разговор Глушко и Щербаков.

Интересно, что именно Щербаков задавал Тарзану довольно неприличные вопросы. В один момент, после очередного «зашифрованного» разговора Алексея и Сергея, ведущий шоу не выдержал, предложив мужчинам расцеловать друг друга. Судя по всему, и ведущий, и участники шоу были в недоумении от заигрываний Алексея с Сергеем. А Королёва, похоже, и вовсе будет в шоке. Теперь ей придется краснеть за супруга. Остается догадываться, это был спланированный юмор или что-то большее.