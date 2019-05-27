С вещами на выход? Шейк покинула дом бывшего возлюбленного

Похоже, что пара будет «бороться» за опеку над двухлетней дочерью Леей.

Когда в СМИ появилась информация о романе Ирины Шейк и Брэдли Купера, фанаты знаменитостей пришли в настоящий восторг. Еще бы, такая красивая пара.

Рождение в этом союзе малышки Леи и вовсе повергло поклонников в счастливый шок. Всем казалось, что отношения двух звезд обречены на пожизненное существование, и обязательно закончатся свадьбой.

Молодые родители все свободное время проводили в обществе ребенка, наперебой утверждая, что появление дочери — это самое главное событие в их жизни. Купер много раз подчеркивал, что без ума от нее, и даже видит в дочке отдельные черты и повадки своего отца.

Счастье пары рухнуло в один момент. Судя по последним фото, сделанным папарацци, идиллии Шейк и Купера действительно пришел конец. На снимках видно, как модель с чемоданами в руках, возможно, насовсем покинула дом бывшего возлюбленного. Как говорится, с вещами на выход. Инсайдеры также рассказали, что Ирина уходя, забрала с собой и двухлетнюю малышку Лею.

Смогут ли звезды наладить отношения ради ребенка или же примутся делить дочь до последней капли крови, следуя примеру Джоли и Пита, покажет время.