«Это только начало» - Малахов собирает армию для «битвы» с Галкиным

Первых откликнувшихся на призыв ведущий назвал тремя мушкетерами.

Звездный ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов опубликовал у себя на странице в Instagram пост, в котором поделился с общественностью намерением проводить встречи с фанатами. Идею, как подметил шоумен, он подсмотрел у российской модели Виктории Бони и других звезд соцсети. На фото запечатлены трое коллег по цеху Малахова, что сам ведущий комментирует фразой «это только начало», призывая подписчиков к активной поддержке.

Исходя из недавних событий можно предположить, что Малахов собирает армию фанатов для условной «битвы» в медийном пространстве с Максимом Галкиным. Два звездных ведущих повздорили совсем недавно, и конфликт между ними набирает обороты.

Вовлеченными в скандал оказались и другие звезды шоу-бизнеса. Так, в поддержку Малахова выступала Ксения Собчак и Дана Борисова, Галкину выразили солидарность Лолита Милявская и Влад Топалов.

Напомним, скандал разгорелся в результате опубликованных в издании Малахова данных о строительстве Галкиным недвижимости на Кипре стоимостью €2,3 млн. Комик незамедлительно публично опроверг эту информацию, назвав ведущего «Прямого эфира» главным «телесплетником» страны, а его передачу – дешевым и лживым балаганом.