Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

Сегодня, 13:08 \\ Шоу-бизнес

Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

Если смотреть за отношениями Игоря Николаева и его супруги Юлии Проскуряковой по Instagram, то можно предположить, что в супружеской паре явно не все в порядке. Долгое время витают слухи относительно того, что знаменитый композитор и певец вовсе забрал их общую дочь и уехал с ней в Юрмалу, оставив жену дома в Москве. Наверняка, Проскурякова переживает не только за сохранность своего брака, но и за маленькую дочь.

Учитывая то, что огромного количества рычагов у жены Николаева нет, она может пойти простым и широко известным путем. Проскурякова уже может продумывать сценарий, согласно которому обратится к Андрею Малахову, с просьбой «Спасай!», имея в виду свою семью. Николаеву лучше не доводить жену до подобных решений. Он должен понимать, что обиженная супруга может опозорить его на всю страну.

Естественно, страна станет на сторону Проскуряковой, которая покажет, насколько она заботливая мать и жена, а Николаева выставит в худшем свете. В таком случае, композитору явно придется долго «отмываться» от подобного репутационного удара.

Стоит отметить, что даже в «мирное» время, когда семья жила, судя по всему, душа в душу, вокруг Николаева витали слухи о том, что он - якобы домашний тиран, алкоголик, а жена в отношениях с ним по-настоящему страдает. Сведения о том, что он мог похитить у жены дочь, лишь усиливают драматичность сложившейся ситуации.

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Автор - Виталий Малина
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