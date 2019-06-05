Ленина объяснила, как Алибасов умудрился перепутать сок и «химию»

Заболевания, имеющиеся у продюсера, стали причиной фатальной ошибки.

Нестандартный несчастный случай, который произошел несколько дней назад с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым вызвал не только большое количество слухов, но и породил сотни теорий, как и почему могло случиться подобное. В первую очередь, народ беспокоит вопрос, как Бари Каримович умудрился не увидеть надпись на этикетке бутылки со средством для очистки труб? Как по запаху не понял, что это не сок, а «химия»?

Пролить свет на ситуацию решила близкая подруга продюсера - писательница Лена Ленина. Модель и телеведущая объяснила, что людям сложно понять произошедшее, так как они не знают о заболеваниях, которые есть у 72-летнего Алибасова. По ее словам, у Бари Каримовича очень плохое зрение, слух и практически полностью отсутствует обоняние, плюс, имеется ряд других хронических болезней, которые могли повлиять на его состояние. В тот вечер продюсер находился в доме один, и захотев пить, он случайно перепутал жидкости.

В том, что ситуация произошла действительно случайно, у Лениной сомнений не возникает. Со слов модели, она очень близко знает Алибасова, и он очень оптимистичный, веселый, а главное, жизнерадостный человек. Врагов у него, как таковых, нет.