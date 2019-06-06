Это все внучка: На Бари Алибасова совершат повторное покушение – сеть

Сегодня, 10:51 \\ Шоу-бизнес

Устранение пострадавшего, как единственного свидетеля, слова Садальского о том, что это все дело рук внучки Лидии, а также вероятность того, что покушение совершено с целью получения наследства – это все говорит о том, что виновник происшествия решит завершить начатое.

Несколько дней назад стало известно о том, что Бари Алибасов попал в больницу с тяжелейшими ожогами внутренних органов. По официальной версии он отравился, случайно выпив вместо сока едкую жидкость для прочистки труб, находится в больнице в тяжелом состоянии. Представители Алибасова рассказали, что врачи диагностировали у продюсера химический ожог пищевода четвертой, самой тяжелой степени, а также ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Сразу после этого, «бывший» друг Бари – Стас Садальский высказал свое мнение по поводу случившегося. По его словам, виновницей отравления Алибасова могла стать внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной - Анна Трегубенко. Он заявил, что такие «спиногрызы», как Анна, ничего в этой жизни не могут добиться самостоятельно, способны лишь на паразитический образ жизни. Поэтому стоило ожидать того, что это именно она могла преподнести стакан с отравой звездному дедушке.

Вполне вероятно, что отравление Бари не случайно, а злоумышленник постарается довести дело до конца, значит на мужчину совершат повторное покушение. Ведь Алибасов может догадываться, кто именно дал ему выпить яд. Но, по всей видимости, порции отравы не хватило для того, чтобы загнать мужчину в могилу, поэтому Алибасову стоит быть крайне осторожным и желательно позаботиться о том, чтобы ни с кем не оставаться наедине, без присмотра специалистов или медицинского персонала.

Учитывая «ядовитые семейный узы» стоило предполагать, что рано или поздно произойдет подобный инцидент. Ведь всем известно, насколько натянутые отношения у Бари с семьей супруги.

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Автор - Елизавета Маврина
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