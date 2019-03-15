«Подумай о детях»: Поклонники опасаются, что Гагарина повторит судьбу Юлии Началовой

Сегодня, 10:52 \\ Шоу-бизнес

Тревогу вызывает истощённый вид певицы. По мнению подписчиков, она буквально балансирует на грани анорексии.

Полина Гагарина, запомнившаяся в прошлом по весьма пышным формам, давно поборола ненавистные лишние килограммы и теперь не только радует поклонников песнями, но и без стеснения демонстрирует свою стройную фигуру. Однако в последнее время внешний вид певицы все чаще вызывает у поклонников не восхищение, а тревогу.

В своём Instagram певица поделилась с подписчиками новым снимком, на котором запечатлена в купальнике в бассейне. Первое, на что сразу обратили внимание пользователи - чрезмерная худоба. Певица поспешила успокоить взволновавшихся подписчиков, что такой эффект даёт вода, что, впрочем, не изменяет того факта, что её фигура действительно заметно изменилась за последнее время. Пользователи выразили опасения, что постоянное стремление похудеть может говорить о том, что Гагарина уже находится на грани анорексии и вскоре может переступить эту опасную черту.

Всю серьёзность этого состояния россияне смогли оценить после гибели другой певицы – Юлии Началовой, скончавшейся на 39-ом году жизни. Бытует мнение, что многочисленные проблемы со здоровьем покойная Началова приобрела именно после увлечения похудением. Справившись с анорексией, певица вернулась в нормальный вес, но вместе с тем приобрела подагру, а со временем и диабет, что в конечном итоге и сыграло свою роль.

Теперь поклонники опасаются, что 32-летняя Полина Гагарина повторит судьбу коллеги, в связи с чем просят поберечь себя, не подвергать опасности своё здоровье и жизнь в погоне за идеальной фигурой, а главное - подумать о детях.

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Автор - Анна Сар
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