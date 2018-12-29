Давай разведёмся? Гузеева может скрывать расставание с мужем

Сегодня, 10:52 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая «Давай поженимся» помогает строить счастье другим, когда, похоже, сама переживает разрыв с любимым.Известная телеведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева с 1999 года замужем за президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаревым. Этот брак стал третьим для Ларисы и самым продолжительным. Сейчас начали возникать подозрения, длится ли он до сих пор.

В последнее время Гузеева стала довольно активно вести свой Instagram-аккаунт. Но несмотря на то, что она выкладывает множество публикаций, тяжело отыскать ее фото с супругом. В Stories телеведущая тоже не спешит показывать своего возлюбленного. Дочь Ларисы совсем забросила свой профиль, удалив из него практически все фото. А на снимках в аккаунте телеведущей она постоянно выглядит расстроенной. Складывается впечатление, что в семье Гузеевой что-то произошло. Возможно, Лариса действительно не рассказывает о том, что развелась с Игорем. Тогда становится понятно, почему она больше не радует совместными с ним снимками, а дочь имеет печальный вид.

Похоже, у женщины имеется достаточно причин, по которым она может скрывать расставание. Многие фанаты «Давай поженимся» могут разочароваться в ней, если она признает, что не сохранила собственный брак. Возможно, что расставание Гузеевой с мужем повлияет на рейтинг телешоу. Люди с большей вероятностью доверятся ведущей, которая сама состоит в счастливых отношениях, нежели в разводе. Тем более, что Лариса замужем уже 20 лет, что может делать ее более опытной в вопросе любовных дел.

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Автор - Анастасия Соколова
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