Шпагат под 40°? Волочкова пришла на репетицию к детям в пьяном виде

Это можно понять, взглянув на Stories балерины – затуманенный взгляд, «стеклянные» глаза, спутанная речь. Тем более прима не стесняется своей страсти к алкоголю.

Скандально известная Анастасия Волочкова готовит новый проект, премьера которого состоится в Анапе 9-го июня. В спектакле также принимают участие и дети, которые стали частью недавней Stories балерины.

В центре находилась сама прима, окруженная большим количеством детей. Она общалась с ними, а дети, очевидно, были ей рады. Речь и внешний вид балерины вызывают некоторые подозрения. Невооруженным глазом видно, что Волочкова ведет себя как-то странно. Взгляд женщины, ее манера общения и затуманенная координация наталкивали на мысль – Настя пришла на репетицию к детям в пьяном виде.

Судя по Instagram и интервью, Волочкова не упускает возможности пропустить стаканчик-другой. Видимо, в этот раз перед репетицией она тоже не отказала себе в каком-то алкогольном напитке. Но зачем же пить перед таким важным мероприятием, где помимо нее будут еще приглашенные гости? На детей «перегаром» дышать? Или Настя хотела продемонстрировать им свой фирменный шпагат под 40°?

Поклонники балерины были возмущены ее развязным поведением и посоветовали Анастасии тщательно следить за своим здоровьем, исключив из рациона «горячительные» напитки.