Не тиритири тут! Бузову уличили в накрутке просмотров и прослушиваний «Водицы»

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Данные статистики противоречат действительности, негодуют пользователи из Украины, где песня якобы заняла 3 место в iTunes.

3 июня Ольга Бузова с размахом представила публике свою новую песню «Водица», которая наделала уже немало шума и теперь стремительно покоряет самые разные цифровые площадки. Накануне певица поделилась с поклонниками радостной новостью – сингл взрывает чарты iTunes разных стран. Первое место по скачиваниям и прослушиваниям песня заняла в России, а третье место – в Украине. Последнее немало удивило жителей Украины. По их словам, Бузову у них никто не слушает, её имени даже в списках нет, чтобы ещё и покупать её песни.

Пользователи из Украины пришли к выводу, что представленная звездой статистика никак не отражает действительности, а то самое рекордное количество просмотров было попросту накручено, поэтому посоветовали звезде «не тиритири тут».

Примечательно и то, что наряду с восторженными отзывами видных представителей отечественного шоу-бизнеса в адрес песни прозвучало огромное количество критики. В YouTube количество дизлайков у видеоклипа стремительно увеличивается и грозит в скором времени сравняться с количеством лайков, а аккаунт певцы пестрит недовольными отзывами даже от самых преданных поклонников, признающих, что песня далеко не так хороша, как о ней говорят. 

Впрочем, это не особо мешает уличённой в обмане Ольге Бузовой хвастаться своими достижениями и надеяться на получение очередной премии МУЗ-ТВ.

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Автор - Анна Сар
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