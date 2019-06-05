Кто синяк поставил? Под глазом Барановской появилось подозрительное пятно

Вчера, 23:07 \\ Шоу-бизнес

Слой «штукатурки» на лице не смог скрыть появившуюся отметину.

Недавно Юлия Барановская похвасталась своим фанатам в социальной сети Instagram, что вместе с сыном провела престижное мероприятие – премию Fashion people awards 2019. Ее старшему ребенку всего лишь 13 лет, а он уже принимает участие в светских торжествах. Что будет дальше? Очевидно, не скучная и безбедная жизнь ему обеспечена.

Но кроме этого, на снимке внимание привлекает внешний вид Барановской. Да, одета она «с иголочки», выбрала роскошный красный наряд и постаралась сделать нехилый макияж, но, похоже, даже это не помогло скрыть подозрительное пятно. Под глазом Юлии действительно появилась синеватая отметина, которая может говорить о многом.

Кто синяк поставил? Юлию часто подозревают в чрезмерном употреблении алкоголя, поэтому ситуация с последствиями могла произойти «под этим делом». С другой стороны, у телеведущей мог просто потечь макияж или появиться странный дефект из-за искажения камеры.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Рождественская
Главное за неделю

Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в...

Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой...

Кто синяк поставил? Под глазом Барановской появилось подозрительное пятно

 Слой «штукатурки» на лице не смог скрыть появившуюся отметину.

Приполз на коленях? Тарзан «подлизывается» к Королевой за «погибающий» брак

 Нацепил портрет на грудь – похоже, стриптизер осознал свои ошибки.

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Начинают делить наследство? Адвокат раскрыл детали завещания Бари Алибасова

 Нотариально заверенный документ был составлен ещё семь лет назад.

Брак с Королёвой довёл? «Измученное» лицо Тарзана не спасает даже пластика

Алкоголик и забитый наркоман — такие слова приходят на ум, глядя на «пропитое» лицо и...

Амфетамин для Даны. Борисова призналась в наркозависимости

Об этом говорит само признание, «мутный» взгляд девушки и ее неопрятный внешний вид.

Трампу это не понравится! Меган Маркл метит в неофициальные королевы США

 Герцогиня Сассекская хочет выйти из тени Кейт Миддлтон и поэтому планирует вернуться...

«Берите пример с Пугачёвой» – Фанаты пристыдили жену Николаеву за неухоженную дочь

Лиза Галкина выглядит лучше, чем дочь композитора, считают поклонники.

Фанатов напугала гибкость Ляйсан Утяшевой

На стопу гимнастки оказалось жутко смотреть. Вероятно, дело в переломе, который не лечили...

Приполз на коленях? Тарзан «подлизывается» к Королевой за «погибающий» брак

 Нацепил портрет на грудь – похоже, стриптизер осознал свои ошибки.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ