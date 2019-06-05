Кто синяк поставил? Под глазом Барановской появилось подозрительное пятно

Слой «штукатурки» на лице не смог скрыть появившуюся отметину.

Недавно Юлия Барановская похвасталась своим фанатам в социальной сети Instagram, что вместе с сыном провела престижное мероприятие – премию Fashion people awards 2019. Ее старшему ребенку всего лишь 13 лет, а он уже принимает участие в светских торжествах. Что будет дальше? Очевидно, не скучная и безбедная жизнь ему обеспечена.

Но кроме этого, на снимке внимание привлекает внешний вид Барановской. Да, одета она «с иголочки», выбрала роскошный красный наряд и постаралась сделать нехилый макияж, но, похоже, даже это не помогло скрыть подозрительное пятно. Под глазом Юлии действительно появилась синеватая отметина, которая может говорить о многом.

Кто синяк поставил? Юлию часто подозревают в чрезмерном употреблении алкоголя, поэтому ситуация с последствиями могла произойти «под этим делом». С другой стороны, у телеведущей мог просто потечь макияж или появиться странный дефект из-за искажения камеры.