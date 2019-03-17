От Крида ушла – петь начала? Клюкина стала заниматься с учителем вокала из «Фабрики звёзд»

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Владимир Коробка решил подготовить Дарью к тяжёлой карьере в шоу-бизнесе.

На этой неделе Дарья Клюкина, бывшая возлюбленная Егора Крида, которая так и не смогла «забыть» Instagram ради известного певца, похвасталась своими занятиями с учителем вокала из «Фабрики звёзд». Вероятно, звезда стала заниматься вокалом не только из-за личного саморазвития, но и из-за больших амбиций певицы, которые Дарья может реализовать в своём браке с менеджером канала ТНТ.

Скорее всего, именно из-за того, что Дарья ушла от Крида, звезда социальных сетей начала петь, не взирая на свои умения. Учителем молодой девушки стал Владимир Коробка, которого Дарья назвала одним из лучших преподавателей по вокалу, человеком с добрым сердцем и хорошим вкусом.

«Когда я была в 5 классе и смотрела «Фабрику Звёзд» по телевизору, я не могла даже мечтать, что однажды встречусь с ним лично, не говоря уже о том, что буду брать уроки вокала у самого Владимира», – откровенно стала вспоминать о детстве Дарья.

Конечно, Егор Крид неоднократно рассказывал Дарье о своих успехах в творчестве, и, вероятно, Клюкина «загорелась» идеей стать новой суперпевицей, что может быть осуществимо уже в ближайшее время.

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Автор - Наир Мухметов
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