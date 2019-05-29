Приполз на коленях? Тарзан «подлизывается» к Королевой за «погибающий» брак

Сегодня, 22:00 \\ Шоу-бизнес

Нацепил портрет на грудь – похоже, стриптизер осознал свои ошибки.

Отношения в семье Сергея Глушко и Наташи Королевой – одна из самых обсуждаемых тем в Сети, и на то есть веские поводы. Обеих звезд нельзя назвать примерными семьянинами, ведь то и дело в Интернете «всплывают» пикантные фотографии в обнимку с посторонними личностями. Особенно этим отличается Тарзан, который на работе во время своих «горячих» шоу не упускает возможности прижаться к молоденькой девице. Его даже видели в нерабочее время в компании других женщин. А Королева в это время «торчит» на работе.

Исходя из всех фактов и подтверждений очевидцев, предположение о «погибающем» браке может оказаться правдивым. Звезды даже ездят заграницу по отдельности, хотя могли бы провести время вдвоем. Но недавно Наташа презентовала новую песню «Символ юности», которая уже звучит в эфире. По ее словам, Глушко стал главным фанатов, ведь композиция ему очень понравилась. Похоже, Тарзан просто «подлизывается» к Королевой в надежде, что еще может исправить результаты своего развязного поведения.

Приполз на коленях? Пусть он и не стал молить о прощении публично, но все же нацепил на грудь портрет своей любимой. На его футболке появился снимок Королевой, отредактированный в стиле советского значка. Возможно, он все же стал больше внимания уделять супруге, а, особенно, интересоваться творчеством.

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Автор - Александра Рождественская
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