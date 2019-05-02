Пора детей забирать! Джоли нервными срывами довела 13-летнюю дочь до таблеток

Сегодня, 21:00 \\ Шоу-бизнес

Гормональные препараты серьезно скажутся на здоровье девочки.

Поклонники Анджелины Джоли и всего семейства, которое так упорно создавалось на протяжении многих лет, были шокированы недавним известием о том, что юная 13-летняя дочь Анжелины начала принимать гормональные таблетки, что бы, вероятно, стать сильной и успешной, как отец Брэд Питт. Очевидно, что постоянными загулами, нервными срывами и лечением в психиатрии Джоли попросту довела дочь до крайней меры, ведь образ сильной женщины так и не был показан девочке Шайло, которая всегда пыталась быть «Джоном».

Очевидно, что детей пора забирать давно, ведь по заверениям матери, девочка Шайло уже с 3 лет была «мальчиком», одеваясь и думая, как представитель сильного пола. Несмотря на то, что бывший муж Джоли, Брэд Питт, против такого поведения девочки, мать всячески поддерживает ребёнка, выделяя деньги даже на серьезные препараты, которые вскоре сделают из Шайлы Джона.

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Автор - Наир Мухметов
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