Замена Бузовой! Алина Гросу «подвинет» ведущую на «ТНТ»
Восходящая звезда может оставить скандальную певицу без работы.
Пока Бузова занимается пиаром своего нового неудачного клипа, ей на пятки наступают настойчивые претендентки на её место в «Дом-2». Рейтинг украинской певицы Алины Гросу на «ТНТ» стремительно взлетает вверх, в то время как Бузова всё чаще подвергается насмешкам редеющей армии фанатов. Сейчас Гросу активно покоряет новую профессию.
Уже скоро Алина «подвинет» утомившую зрителей Ольгу с пьедестала народного шоу, ведь слухи об «отставке» Бузовой с «ТНТ» ходят уже давно. Тем более, что фанаты телеканала давно требуют показать им новых ведущих шоу, так как прежние «лица» им уже надоели. Поэтому у Алины Гросу точно есть все шансы затмить Бузову. Пусть даже украинская певица может и не получить работу в шоу «Дом-2», но стать любимицей публики она сможет.
Алина Гросу уверено демонстрирует Стиль и профессионализм, являясь флагманом многих проектов канала, сделавшим удачную ставку на победительницу и лауреатку многочисленных украинских и российских фестивалей. Даже в эпатажном клипе «Хочу я баса» Гросу уверенно балансирует на грани завуалированных провокаций и фьюжн эстетики, что нисколько не мешает ей уверенно чувствовать себя в более лирических воплощениях.
Увы, традиционный «хайп» Бузовой, на волне которого она ворвалась на телеэкраны и чарты ITunes, не может продолжаться вечно. Даже снятый в откровенной спешке последний клип певицы «Водица» многие уже назвали наглым плагиатом творчества более успешных западных артистов, что подтверждают даже неискушенные поклонники. Время Ольги неумолимо уходит, как и близкие люди из ее окружения. Поэтому вопрос с заменой Бузовой уже можно считать практически закрытым. И личность того, кто займёт её место в эфире, уже не сыграет определяющей роли в приближающейся развязке.