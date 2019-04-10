Замена Бузовой! Алина Гросу «подвинет» ведущую на «ТНТ»

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Восходящая звезда может оставить скандальную певицу без работы.

Пока Бузова занимается пиаром своего нового неудачного клипа, ей на пятки наступают настойчивые претендентки на её место в «Дом-2». Рейтинг украинской певицы Алины Гросу на «ТНТ» стремительно взлетает вверх, в то время как Бузова всё чаще подвергается насмешкам редеющей армии фанатов. Сейчас Гросу активно покоряет новую профессию.

Уже скоро Алина «подвинет» утомившую зрителей Ольгу с пьедестала народного шоу, ведь слухи об «отставке» Бузовой с «ТНТ» ходят уже давно. Тем более, что фанаты телеканала давно требуют показать им новых ведущих шоу, так как прежние «лица» им уже надоели. Поэтому у Алины Гросу точно есть все шансы затмить Бузову. Пусть даже украинская певица может и не получить работу в шоу «Дом-2», но стать любимицей публики она сможет.

Алина Гросу уверено демонстрирует Стиль и профессионализм, являясь флагманом многих проектов канала, сделавшим удачную ставку на победительницу и лауреатку многочисленных украинских и российских фестивалей. Даже в эпатажном клипе «Хочу я баса» Гросу уверенно балансирует на грани завуалированных провокаций и фьюжн эстетики, что нисколько не мешает ей уверенно чувствовать себя в более лирических воплощениях.

Увы, традиционный «хайп» Бузовой, на волне которого она ворвалась на телеэкраны и чарты ITunes, не может продолжаться вечно. Даже снятый в откровенной спешке последний клип певицы «Водица» многие уже назвали наглым плагиатом творчества более успешных западных артистов, что подтверждают даже неискушенные поклонники. Время Ольги неумолимо уходит, как и близкие люди из ее окружения. Поэтому вопрос с заменой Бузовой уже можно считать практически закрытым. И личность того, кто займёт её место в эфире, уже не сыграет определяющей роли в приближающейся развязке.

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Автор - Олег Крук
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