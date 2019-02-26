«Благотворительность-целая культура»: Pharaoh прокомментировал меценатство среди молодёжи

Сегодня, 19:30 \\ Шоу-бизнес

Глеб Голубин принял участие в экономическом форуме на тему выгоды пожертвований и спонсорства.

 Ни для кого не секрет, популярный рэпер Глеб Голубин, более известный под псевдонимом Pharaoh, славится разгульным образом жизни и чередой романов. Однако, несмотря на стереотипы о «золотой молодёжи» Глеб оказался обладателем ещё и высоких моральных устоев. Так, в соцсеть попали ролики с экономического форума о благотворительности в Питере, где Pharaoh стал представителем молодёжной культуры. Стоит отметить, хип-хоп исполнитель не только уверенно держался на мероприятии, но и лично прокомментировал меценатство среди молодёжи.

«Благотворительность-целая культура»,— заявил рэпер. Более того, по словам Голубина, такая «культура» требует больших знаний и времени для развития среди подрастающего поколения, поскольку тематика пожертвований несёт весьма трагический характер: помощь больным, старикам и несчастным животным. К слову, это уже не первый случай, когда Глеб принимает участие в благотворительном проекте. И хотя, не исключено, что это может быть продуманная пиар-кампания рэпера, однако, затрагивая благородные темы, Pharaoh может показать положительный пример для молодой аудитории своих фанатов.

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Автор - Лера Тихомирова
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