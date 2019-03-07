Трампу это не понравится! Меган Маркл метит в неофициальные королевы США

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Герцогиня Сассекская хочет выйти из тени Кейт Миддлтон и поэтому планирует вернуться на родину.

На протяжении нескольких недель ходят слухи, что Меган Маркл и принц Гарри переедут жить в Африку, но стало известно, что пара действительно собирается отдалиться от королевской четы, но не в Африку, а в Соединенные Штаты Америки. Светский обозреватель сообщил, что причиной переезда является не только желание Меган быть рядом со своей матерью, но и неготовность герцогини Сассекской постоянно находиться в тени Кейт Миддлтон. Журналист убежден, что Маркл метит в неофициальные королевы США. А это однозначно не понравится Дональду Трампу - действующему президенту Америки.

Стоит отметить, что в 2016 году, будучи актрисой, Меган нелестно высказалась относительно Трампа. Она заявила, что вынуждена будет переехать в Канаду, если Дональд победит в президентских выборах, а также назвала его «женоненавистником». На что в одной их телепередач Трамп ответил: «Я не знал, что она противная. Надеюсь, она в порядке…». Но совсем недавно своем Twitter-аккаунте Трамп написал: «Я никогда не называл Меган Маркл «противной», утверждая, что цитата была составлена недобросовестными СМИ.

Тем временем, герцог и герцогиня Сассексские въехали в новый особняк рядом с Лондоном. По слухам, исключительно на шумоизоляцию было потрачено более 50 тыс.фунтов.

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Автор - Маргарита Фрет
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