Заступился за Гузееву: Садальский уличил Навального во лжи?

«Ты не прав» — заявил актёр и эмоционально защитил ведущую «Давай поженимся».

Садальский утверждает, что вопреки обвинениям политика, его коллега по творческому цеху приобрела квартиру в Москве по рыночной цене. По тону актёра в Instagram чувствуется, что слова оппозиционера сильно зацепили Садальского, который решил уличить Навального во лжи, поставив к этой записи хештэг #неправда, обрушившись с гневными тирадами в защиту Гузеевой и всей актёрской профессии.

Садальский возмутился, что в лице Гузеевой Навальный позволил себе оскорбить всех советских актёров. По его словам, государство имеет неоплатный долг перед людьми этой творческой профессии, который навряд ли когда-нибудь сможет погасить. Ведь в годы СССР билет в кино стоил копейки, а один только «Жестокий романс», который закупили для проката более 100 стран, привлёк в государственный бюджет миллиарды рублей. Стас заступился за Ларису, отстояв ее имя перед оппозиционером.

А большинство актёров, пишет Садальский, могли тогда похвалиться лишь углом в коммуналке или даже койкой в общежитии, не получая, фактически, ничего от государства за свои труды. По словам Садальского, Россия остаётся единственной страной в мире, в которой талантливые актёры вынуждены нищенствовать и побираться, в отличие от западных артистов, которые получают баснословные гонорары за каждый показ эпизода с их участием. Завершает свой гневный пост актёр утверждением, что Гузеева приобрела свою столичную элитную квартиру по рыночной стоимости, в отличие от её соседей-чиновников.

О реакции самой ведущей «Давай поженимся» на обвинения оппозиционного политика известно лишь то, что она отказалась обсуждать с ним по телефону подробности своих финансов. Не исключено, что после этого сторонники Навального обрушились с критикой на страницу Гузеевой в соцсетях, которая сейчас закрыта для комментариев.