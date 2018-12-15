По примеру Зеленского? Россияне умоляют Галкина пойти в политику

Сегодня, 20:10 \\ Шоу-бизнес

Юморист сможет дать фору любому политику, уверены люди.

 Максим Галкин, известный своими юмористическими концертами и многочисленными телепередачами, которые он вел, опубликовал пост в Instagram, посвященный прочтению книги. В комментариях под сообщением артиста подписчики стали буквально умолять его пойти в политику по примеру Зеленского. Большинство подобных высказываний опиралось на недавнее интервью Максима Владимиру Познеру на Первом канале, где шоумен высказывался о возможной политической карьере и служении стране.

По словам одного из пользователей, во власти лишь те, кто занят собственным обогащением. Подписчик добавил, что помимо алчной натуры нынешние политики «порой и двух слов связать не могут».

 По мнению высказавшихся людей, россиянам не хватает умных, порядочных людей в составе политической элиты страны.

Галкин рассуждал в программе «Познер» о неприемлемом для себя «выпрашивании» звания народного артиста. Также артист заявил, что не рассматривает для себя вариант политической деятельности, поскольку его семья в совокупности итак отдала Российской империи и СССР уже больше 100 лет службы.

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Автор - Андрей Фролов
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