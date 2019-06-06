«Берите пример с Пугачёвой» – Фанаты пристыдили жену Николаеву за неухоженную дочь

Лиза Галкина выглядит лучше, чем дочь композитора, считают поклонники.

59-летний певец и композитор, а также бывший супруг Наташи Королёвой, Игорь Николаев является активным пользователям популярной социальной сети Instagram, куда ежедневно публикует свежие кадры со своей жизни. Более того, знаменитый мужчина не стесняется показывать в Сети свою супругу и их совместную трехлетнюю дочь Веронику. Однако фанаты Николаева не оценили его новый видеоролик в Instagram и стал критиковать как внешность девочки, так и жену Игоря Юлию Проскурякову. Интернет-пользователи пристыдили «горе-мать» за неухоженную дочь с нечёсаными волосами.

«Берите пример с четы Пугачёвой и Галкина. Объясните вашей жене, что нужно ухаживать за ребёнком, расчесывать волосы, одевать красиво», - написали в комментариях поклонники Николаева. Сам композитор не ответил на критику, но, возможно, сделал определённые выводы. Поскольку дочь Пугачёвой и Галкина Лиза на самом деле всегда с прической и красивом платье, а потому ей только восхищаются фолловеры.