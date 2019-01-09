Сменил белых ходоков на демонов - стала известна причина госпитализации Харингтона

Актер не смог расстаться с образом Джона Сноу.

Известный по роли борца с белыми ходоками в сериале «Игра престолов» Кит Харингтон был госпитализирован с подозрением на острое психическое расстройство. По словам его близкого друга, актер не смог пережить окончание проекта, над которым он и вся команда так усердно работали на протяжении нескольких лет.

Из близкого к съемочной группе источника известно, что причиной нервного срыва молодого актера, в том числе, стала огромная слава, которая буквально обрушилась на выпускника театральной школы. Харингтон слишком серьезно подошел к роли бастарда Джона Сноу, настолько, что не смог расстаться с образом и переживаниями, связанными с ним. Актер обратился за помощью в частную клинику Prive-Swiss для того, чтобы «справиться со своими демонами».

Источник также добавляет, что 32-летний Харингтон во время съемок был в состоянии постоянного напряжения. Он настолько изматывал себя работой и переживаниями, что нередко прибегал к алкоголю.

Известно, что психическое состояние актера находится в стабильном состоянии. Его супруга Роуз Лесли, известная по роли «одичалой» в том же сериале, полностью поддерживает мужа.