То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Накануне Прохор Шаляпин приехал погостить в родной город, Волгоград. Пользователи сети сразу стали искать причину, зачем он это сделал. Часть из них решила, что певец решил наконец помириться с матерью, однако, как оказалось, его цель может состоять в кое-чем другом.

Судя по всему, он приехал, чтобы попросить благословения родителей на коррекцию пола. Хотя, если раньше они не поддержали его брак с более старшей женщиной, то сейчас он, скорее всего, хотел просто показаться им в облике мужчины в последний раз.

Дело в том, что сегодня в личном Instagram-профиле Шаляпин показал фанатам, как мог бы выглядеть в образе девушки. Коллаж из фото он дополнил фразой: «Даже не знаю теперь, как лучше». Именно его сомнения, из-за которых на ум приходит знаменитая строчка из песни Леонидова: «То ли девушка, а то ли виденье», могут указывать на то, что он задумался о коррекции пола.

Впрочем, осуждения за это от своих подписчиков исполнитель так и не услышал. Они лишь шутили о том, как ему идет измененная внешность и сравнивали его то с Натальей Поклонской, то с Анастасией Самбурской.