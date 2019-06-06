То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

Сегодня, 16:00 \\ Шоу-бизнес

Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Накануне Прохор Шаляпин приехал погостить в родной город, Волгоград. Пользователи сети сразу стали искать причину, зачем он это сделал. Часть из них решила, что певец решил наконец помириться с матерью, однако, как оказалось, его цель может состоять в кое-чем другом.

Судя по всему, он приехал, чтобы попросить благословения родителей на коррекцию пола. Хотя, если раньше они не поддержали его брак с более старшей женщиной, то сейчас он, скорее всего, хотел просто показаться им в облике мужчины в последний раз.

Дело в том, что сегодня в личном Instagram-профиле Шаляпин показал фанатам, как мог бы выглядеть в образе девушки. Коллаж из фото он дополнил фразой: «Даже не знаю теперь, как лучше». Именно его сомнения, из-за которых на ум приходит знаменитая строчка из песни Леонидова: «То ли девушка, а то ли виденье», могут указывать на то, что он задумался о коррекции пола.

 Впрочем, осуждения за это от своих подписчиков исполнитель так и не услышал. Они лишь шутили о том, как ему идет измененная внешность и сравнивали его то с Натальей Поклонской, то с Анастасией Самбурской.

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Автор - Мартина Корф
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