Малахов «под обстрелом». Звезды ополчились против издания «СтарХит»

Сегодня, 17:31 \\ Шоу-бизнес

Галкин, Брежнева, а теперь и Гордон — скандальные «разоблачения» откровенно злят знаменитостей.

 Что не фото — то скандал, что не новость — то разоблачение. Такую стратегию работы выбрало себе интернет-издание «СтарХит». А если в мире шоу-бизнеса ничего интересного не происходит, то сенсацию можно придумать и самостоятельно. Возможно, именно так думает руководство редакции журнала, во главе с Андреем Малаховым.

Однако несколько знаменитостей буквально ополчились против издания, утверждая, что информация опубликованная на его страницах «ложь» и «провокация».

Последний скандал коснулся телеведущей Кати Гордон, которая, по сообщению журнала, опубликовала оскорбительный комментарий под фото Ксении Собчак.

Катерина оставила в Instagram фото статьи в «СтарХит», а в тексте под снимком дала понять, что «ничего подобного не делала и не говорила». По ее словам, на момент публикации она находилась на публичных переговорах, а ее страница в соцсети была взломана неизвестными.

За последнюю неделю это уже третий случай обвинения журнала в создании фейковых новостей. Первой жертвой новостного сайта стал Галкин, который якобы строит трехэтажный особняк на Кипре. Второй была Вера Брежнева и «фото-доказательства» измены ее мужа, а теперь, по-видимому, пришел черед Гордон.

Вот только теперь, и сам Малахов оказался «под обстрелом». Ведь будут ли пострадавшие звезды решать вопрос о ложных «разоблачениях» в правовом поле — вопрос открытый.

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Автор - Екатерина Золотова
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