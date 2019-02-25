Состояние Алибасова: стакан Бари наполовину полон или пуст?

Множество слухов о самочувствии известного продюсера сводятся к ожиданию конкретного диагноза от врачей.

Появившуюся накануне информацию о том, что Алибасов якобы находится в коме, уже опровергнул бывший солист группы «На-На» Владимир Лёвкин. Он сообщил журналистам, что об этом речи не идёт. Серьёзно пострадавший продюсер ещё, как минимум, три дня будет находиться на обезболивающих. За это время врачи должны решить, подвергать ли пациента хирургическому вмешательству или нет, рассказал Лёвкин.

Накануне СМИ и соцсети полнились различными домыслами о состоянии Бари, равно как и чуть ли не конспирологическими теориями причин произошедшего тяжелого отравления. На поводу у сплетников повелись в том числе и именитые медийные персоны, тиражируя в своих аккаунтах слухи о коме и даже смерти именитого продюсера. Так, писатель Сергей Минаев сообщил в своём Telegram о скоропостижной кончине Бари, что немедленно опроверг пресс-секретарь продюсера. Писатель уже принёс свои извинения за распространение неподтверждённых слухов. Отдельным потоком лились всевозможные теории об умышленном отравлении Алибасова. Их охотно подхватил и известный светский сплетник Садальский, уже получивший резкий «отворот-поворот» от близких продюсера.

Официального подтверждения всем этим домыслам вокруг злополучного стакана нет. А уж будет ли тот самый стакан для Бари наполовину полным или пустым — решат медики по истечении трёх дней.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов случайно выпил чистящее средство для труб, перепутав его с обычным соком. Сейчас продюсер находится под наблюдением медиков в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве. У него диагностирован ожог желудка и дыхательных путей.