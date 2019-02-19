Меладзе продает тело жены? Новый клип Брежневой раскритиковали за обнажёнку

За один день клип собрал пол миллиона просмотров, несмотря на негативные комментарии хейтеров.

Пятого июня Вера Брежнева презентовала совместную со своим мужем видеоработу «Я не святая». В ней певица сперва ужинает с молодым человеком, после чего внезапно сбегает. Брежнева одета в блестящее боди с чувственным вырезом и косуху, в которых она отправляется на ночную улицу наслаждаться одиночеством, катаясь в машине с открытым верхом . В конце девушка вовсе сбрасывает с себя откровенный наряд.

Известная певица выложила отрывок клипа в сеть Instagram. Некоторые подписчики раскритиковали композицию за внешний вид артистки и отсутствие таланта. «Клип ни о чем и песня однотипная и скучная. Вывезли только на купальнике, чтобы привлечь внимание», – заявил один из хейтеров.

Тем не менее, Брежневу не смущают комментарии, оскорбляющие ее творчество. Певица довольна результатом, а большинство фанатов пришли в восторг от новой работы.