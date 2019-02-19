Меладзе продает тело жены? Новый клип Брежневой раскритиковали за обнажёнку

Сегодня, 03:26 \\ Шоу-бизнес

За один день клип собрал пол миллиона просмотров, несмотря на негативные комментарии хейтеров.

Пятого июня Вера Брежнева презентовала совместную со своим мужем видеоработу «Я не святая». В ней певица сперва ужинает с молодым человеком, после чего внезапно сбегает. Брежнева одета в блестящее боди с чувственным вырезом и косуху, в которых она отправляется на ночную улицу наслаждаться одиночеством, катаясь в машине с открытым верхом . В конце девушка вовсе сбрасывает с себя откровенный наряд.

Известная певица выложила отрывок клипа в сеть Instagram. Некоторые подписчики раскритиковали композицию за внешний вид артистки и отсутствие таланта. «Клип ни о чем и песня однотипная и скучная. Вывезли только на купальнике, чтобы привлечь внимание», – заявил один из хейтеров.

Тем не менее, Брежневу не смущают комментарии, оскорбляющие ее творчество. Певица довольна результатом, а большинство фанатов пришли в восторг от новой работы.

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Автор - Василиса Федорова
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