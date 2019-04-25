Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Сегодня, 11:13 \\ Шоу-бизнес

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой бизнесвумен.

Мать знаменитого артиста родилась и живёт, на данный момент, в Волгограде. Сейчас в свой родной город приехал и её сын певец – Прохор Шаляпин, но певец не объяснил фанатам истинную причину приезда. Фанаты надеются, что он решил наладить отношения и извиниться перед Еленой.

Известно, что Елена Ивановна была всегда против предыдущих браков сына, в особенности с 57-летней бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Также сомнительно она отнеслась и к его последним отношениям со скандальной пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Однако женщина всегда говорила, что хочет внуков. Впрочем, фанаты заметили, что Прохор уже очень давно не общался с мамой, которая была на него в обиде многие годы. Пользователи уверены, что Шаляпин приехал мириться с обиженной матерью.

Стоит отметить, что в возрасте 15 лет Прохор уехал в Москву и оставил Елену наедине с отсидевшем мужем, который болел шизофренией из-за алкоголя. Также не прислушивался к её мнению по поводу новоиспечённых невест. Нельзя отрицать, что он отправился к маме, чтобы замаливать старые грешки ради прощения перед ней.

Прохор, кстати, приехал в Волгоград без своей нынешней избранницы Виталины, которую недолюбливает Елена и считает её шарлатанкой. Это дало ещё один повод для размышлений подписчиков артиста, ведь они могут искренне поговорить с глазу на глаз.


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Автор - Дарина Ваулова
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